La noticia del día, el nombramiento de Francina Armengol como nueva presidenta del Congreso de los Diputados, ha recibido múltiples reacciones desde todos los ámbitos. La esfera balear ha contado con distintos pronunciamientos, tanto de personas afines a la política mallorquina como de oponentes de la misma, empezando por Marga Prohens, actual presidenta del Govern y la persona que la derrotó en las elecciones autonómicas del pasado 28M.

Más allá de las palabras de Prohens han resultado llamativas las afirmaciones de otro diputado nacional en el Congreso, en este caso Jorge Campos (Vox), que ha parafraseado a otro balear con carrera y dilatada trayectoria en Madrid como lo fue Antonio Maura: «La Patria no existe sin el amor de sus hijos».

Antonio Maura: «La Patria no existe sin el amor de sus hijos». Por eso, en estos difíciles momentos, por el amor de millones de españoles a su Patria, España resistirá frente a quienes quieren destruirla. pic.twitter.com/p0yuLLITSk — Jorge Campos Asensi (@jcamposasensi) August 17, 2023

El diputado ibicenco del PP, José Vicente Marí Bosó, ha felicitado a la recién elegida presidenta, aunque ha advertido que «se pone de manifiesto el pacto de la amnistía por el que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pretende seguir en la silla a cambio de la amnistía a aquellos que rompieron el orden constitucional hace unos años». «Sánchez pretende seguir en la silla a cambio de negociar la secesión con los señores de ERC, Junts y EH Bildu. Esto es lo que se pone de manifiesto y es triste para el conjunto de los españoles» ha sentenciado.

Asimismo, otro representante elegido por la ciudadanía balear para representarle en las elecciones generales del 23J como Vicenç Vidal (Sumar) ha asegurado en declaraciones a la cadena pública IB3 que arranca una legislatura con «avances progresistas», destacando la posibilidad de usar el catalán en Las Cortes, uno de los puntos del acuerdo entre el PSOE y los independentistas para facilitar el nombramiento de Armengol.

.@vidalmatas14 a @IB3: comença una legislatura amb avenços progressistes: possibilitat d'usar el català a l'Estat i obertura de comissions democratitzadores pel 17-A i l'afer Pegasus.

Alguns, a Espanya, tenen poca pràctica amb el diàleg i l'acord. Nosaltres en sabem molt. pic.twitter.com/FVef3DLYf7 — MÉS per Mallorca (@MESperMallorca) August 17, 2023

Asimismo, el coordinador de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha dado la enhorabuena a Armengol y le ha deseado «encerts». «Que una mallorquina assumeixi un dels llocs més rellevants de l'Estat sempre és motiu de satisfacció» reconoce el líder econacionalista, antes de lanzar una advertencia tanto a la expresidenta del Govern como al conjunto de los socialistas: «Avui t'hem fet confiança però serem reivindicatius amb les agendes social, mediambiental, plurinacional i (per suposat) balear».

Moment històric, des de la

Legislatura 1993-96, amb Félix Pons, cap representant de les Illes Balears accedia a tan alta responsabilitat institucional, com @F_Armengol que acaba de ser elegida Presidenta del @Congreso_Es amb 178 vots!!! Enhorabona, companya! pic.twitter.com/sVlA23iwyY — Cosme Bonet (@cosmebonet) August 17, 2023

El socialista Cosme Bonet ha sido uno de los dirigentes del PSIB que se ha congratulado públicamente del nombramiento de Armengol como tercera autoridad del Estado español. La sociedad civil balear no ha sido una excepción, y una entidad arraigada en el archipiélago como la Obra Cultural Balear (OCB) ha felicitado a Armengol «i n'espera el compliment dels compromisos adquirits, especialment, treballar perquè es pugui fer ús del català i de la resta de llengües oficials de l'Estat, a les Corts Generals».

Finalmente la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha realizado el siguiente comentario en las redes sociales: «Deseo que prevalezca tu capacidad de llegar a acuerdos y de diálogo, como conseguimos en el Pacto de Recuperación por las Islas Baleares, y no la defensa dogmática del nacionalismo ni la división en bloques de nuestra sociedad».