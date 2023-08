La nueva presidenta del Congreso, la socialista, Francina Armengol, se reunirá este viernes con el rey en el Palacio de la Zarzuela para informarle de las constitución de las Cortes de la XV legislatura. Se trata de un encuentro protocolario que se produce cada vez que se abren las Cortes, y en ella Armengol informará al monarca de la composición de ambas cámaras, antes de la ronda de consultas del rey con los portavoces de los diferentes partidos de cara a proponer un candidato a la investidura.



Una ronda de consultas para la que todavía no hay fecha, pero que podría celebrarse incluso la próxima semana. Además de esta reunión con Felipe VI, Armengol tiene previsto reunir este viernes también a la nueva Mesa del Congreso, elegida este jueves y que cuenta con una mayoría de izquierdas. La nueva Mesa cuenta con tres representantes del PSOE, dos de Sumar y cuatro del PP. Esta reunión servirá para intercambiar impresiones y para iniciar el proceso para la conformación de los grupos parlamentarios para el que ahora se abre un plazo de cinco días.



El reglamento del Congreso determina que podrán constituirse en grupo los partidos con más de 15 escaños o aquellos que, con un mínimo de 5, superen el 5 por ciento de los votos en toda España o el 15 en las circunscripciones en las que hayan concurrido. Por el primero de los requisitos -más de 15 diputados- tienen grupo asegurado en esta nueva legislatura el PP, PSOE, Vox y Sumar, mientras que por el segundo -mínimo de 5 y más del 5 por ciento allí donde se han presentado- EH Bildu y PNV.



En principio, no cumplen con las exigencias ni ERC ni Junts porque aunque tienen más de cinco diputados, no llegan al 15 por ciento exigido en algunas de las circunscripciones en las que han concurrido en Cataluña. No obstante, la nueva Mesa del Congreso, en la que la izquierda tiene mayoría gracias precisamente a los votos de ERC y Junts, es soberana para interpretar el reglamento y permitir la formación de grupos parlamentarios que no cumplen con alguno de los mínimos exigidos.