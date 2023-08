Esteban mantendrá una reunión «de cortesía» con Feijóo

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha anunciado este miércoles que mantendrá una reunión «de cortesía» con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero ha reiterado que no contará con el apoyo de los nacionalistas para la investidura porque su partido no entrará en «combinaciones» en las que esté Vox. «Nosotros, si nos llama el PP, creo que por mínima cortesía hay que ir a la reunión», ha indicado Esteban, que ha matizado que el encuentro puede servir para que él y Feijóo se conozcan, cosa que aún no ha ocurrido. «Pero no va a servir para nada más», ha advertido el dirigente del PNV, reiterando la posición de rechazo de su partido a apoyar la investidura del candidato 'popular' por requerir este los votos de los 33 diputados de Vox.

Noticias relacionadas Cuatro votos más para aupar a Feijóo: El PP mantiene la esperanza «En una investidura de la mano de Vox no vamos a participar», ha incidido en unas declaraciones difundidas por la formación vasca. Esteban se ha referido a la fecha escogida por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para el debate de investidura, el 26 y el 27 de septiembre, y ha señalado que es «evidente» que si las sesiones no se hacían la próxima semana habría que pasarlas a finales de mes para, en caso de ser fallida, las elecciones no tengan que repetirse en Navidades. Semanas sin sorpresas Pero precisamente por eso ha explicado que él consideraba «precipitada» la ronda de contactos de Felipe VI, porque resta un mes y «prácticamente todos, por no decir todos» los partidos ya han fijado sus posiciones. A juicio de Esteban, en este mes «va a haber mucha especulación y mucho marketing, pero no va a haber sorpresas». El portavoz parlamentario ya se había expresado de manera similar en unas declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, para mostrar su convencimiento de que el líder de los 'populares' no será elegido presidente del Gobierno «salvo gran sorpresa».