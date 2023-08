La ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, ha pedido al PP que dejen de hacer «llamamientos al transfuguismo» de los diputados socialistas después de que el vicesecretario de Cultura de los 'populares', Borja Sémper, animara a apoyar a Alberto Núñez Feijóo a quienes estaban incómodos con las circunstancias actuales.

«Hay que estar desesperado para hacer un llamamiento a los diputados del PSOE», ha afeado la también vicesecretaria general de los socialistas durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha insistido además en que el PP tiene que «abandonar estas conductas».

Para Montero, la investidura del líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, es una «pérdida de tiempo absoluta» para no afrontar «crisis internas» de su formación y se ha mostrado convencida de que no van a conseguir ningún apoyo más. «No han creado condiciones durante la legislatura para producir ningún tipo de acercamiento con ningún grupo político que no sea Vox», ha criticado.

Durante la entrevista, la ministra también ha sido preguntada por las negociaciones para una hipotética investidura del líder socialista, Pedro Sánchez, y las peticiones de amnistía por parte de los grupos independentistas. Montero ha insistido en que desde el PSOE siguen trabajando «con discreción» pero siempre dentro del «marco legal que plantea la Constitución».

«El Partido Socialista siempre ha transmitido y siempre ha trasladado la voluntad de restablecer la normalidad en Cataluña», ha destacado.

Por su parte, la vicepresidenta tercera en funciones, Teresa Ribera, ha calificado de «falta de respeto» el llamamiento de Sémper y «muy poco democrático». En una entrevista en la Televisión Canaria, recogida por Europa Press, Ribera ha respondido confiando en que «los diputados del PP escandalizados por el respaldo de un partido que niega la violencia machista o que se ausenta de las pancartas cuando se produce un crimen machista, recapaciten sobre respaldar y formar parte de un Gobierno que cuenta con semejantes apoyos».

Asimismo, el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones, Félix Bolaños, ha calificado de «inaceptable» que dirigentes del PP apelen a diputados socialistas para conseguir una mayoría en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, aunque cree que estos «llamamientos a la traición no va a tener ningún éxito».

«No deja de ser una forma muy extraña de abordar una posible investidura haciendo llamamientos a la traición de diputados que han sido elegidos con el voto de personas socialistas precisamente para parar en seco a la coalición ultra del PP y Vox», ha proclamado Bolaños en declaraciones a los periodistas con motivo de su viaje a París para participar en los actos de homenaje a 'La Nueve'.

Por ello, considera que el PP solo mantendrá los 172 apoyos que tiene en la actualidad y les ha aconsejado «hacerse mirar» que se hable simplemente de una posibilidad de que pueda haber una «traición»: «Es realmente inaceptable llamar a diputados del PSOE, llamar al transfuguismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos».