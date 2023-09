El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, se ha remitido al Tribunal Constitucional (TC) para que aclare si es constitucional la ley de amnistía que ha exigido este martes el expresidente catalán Carles Puigdemont para empezar a negociar una investidura para el Gobierno de España.

«Hay mucha gente que dice que cabe, no cabe (la ley de amnistía en la Constitución). Eso lo tendrá que decir en definitiva el Tribunal Constitucional», ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Esta comparecencia ha tenido lugar después de la reunión que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido con el de Vox, Santiago Abascal, dentro de la ronda de contactos para su investidura, y después de la comparecencia de Puigdemont desde Bruselas para fijar las exigencias de Junts para empezar a negociar una investidura, entre ellas una ley de amnistía.

Sobre Puigdemont, el portavoz socialista ha dicho que en algunas cuestiones están «en las antípodas» y ha repetido en varias ocasiones que para el PSOE, en todo lo que tenga que ver con Cataluña, «el diálogo es el método y la Constitución es el marco». «Para nosotros en la Constitución están todas las posibilidades, la Constitución marca las reglas del juego, los marcos políticos y también los límites. El objetivo es la concordia, la convivencia y la unión», ha añadido.

Respecto a la ley de amnistía, no ha aclarado si para el PSOE estaría en el marco constitucional o no, aunque sí ha dicho que hay «planteamientos» que ha «puesto encima de la mesa» Puigdemont y que no son de los socialistas. «Estamos avanzando demasiado, es el tiempo de Feijóo», ha señalado el portavoz socialista, que ha dicho que llevarán «con discreción» las negociaciones sobre una hipotética investidura de Sánchez si fracasa la del líder del PP, como es previsible, ya que no reúne los apoyos suficientes.

En este sentido, ha criticado a Feijóo por «someter a los españoles a un parón» y hacer perder «más de un mes sin tener un Gobierno a pleno rendimiento» por su propio «capricho». Y considera que la reunión de Feijóo con Abascal «no ha sido más que una escenificación» porque Vox ya había anunciado previamente que apoyaría la investidura del líder del PP.

Por su parte, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha pedido a Feijóo contundencia y concreción en su posición acerca de su modelo de país. Le ha reclamado además en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se centre en atender la encomienda que le hizo el rey en lugar de estar de «comentarista» y ha añadido que lo que ha visto estos días es que sólo tiene un «posible aliado y socio, que es Vox», por lo que «queda claro que no tiene posibilidad de éxito esa investidura a la que se está sometiendo».