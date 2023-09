Sumar ha proclamado su compromiso de sacar adelante una Ley de Amnistía aunque ha subrayado que se debe ser capaz de "encajar" esa voluntad política con los plazos legales para su tramitación en el Congreso, ante lo cual es "pronto" para anticipar qué tiempos se manejarán de cara a su eventual despliegue y aprobación. Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de la formación, Ernest Urtasun, después de que el miembro del equipo negociador de Sumar, Jaume Asens, haya manifestado antes que sería "forzar mucho la máquina" aprobar una amnistía antes de una futura investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Durante su comparecencia, Urtasun ha indicado que es "sabido" que Junts ha manifestado que prefieren unos plazos "muy cortos" para aprobar la amnistía, pero habrá que ver "en qué medida eso va a ser posible o no". "En cualquier caso voluntad por nuestra parte para sacar adelante esta medida es toda, luego habrá que encajar los plazos para que en los tiempos que marca el Congreso y nuestra voluntad política puedan ir de la mano. En este sentido somos optimistas en que también ese acuerdo avanzará y seremos capaces de llegar a unos plazos que sean convenientes para todos", ha subrayado el también eurodiputado.

Luego, ha insistido en que la Ley de Amnistía tiene "perfectamente encaje constitucional" y desde Sumar están trabajando, desde un grupo de expertos juristas, para emitir un dictamen al respecto cuyo contenido se pondrá en conocimiento público próximamente y marcará jurídicamente cómo se debe operar, es decir, que tendrá todos los componente de lo que debe ser una proposición legislativa al respecto. El portavoz de Sumar también se ha mostrado convencido de que esa propuesta debería ser "asumible" esta propuesta por el PSOE y por cualquiera de las formaciones que tienen que construir la mayoría plurinacional para una investidura de un Ejecutivo de coalición. Cuestionado sobre si en esta normativa debería introducirse un compromiso de no repetición de los hechos del 'procés' por parte de los beneficiados o que no se volverá a la vía de la unilateralidad, Urtasun ha respondido simplemente que debe ser en la negociación entre todos los posibles socios donde se tratará ese tipo de cuestiones.

Por otro lado y respecto a las manifestaciones del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, al enfatizar que la solución para Cataluña requiere el derecho a la autodeterminación, ha comentado que Sumar en "ningún momento" va a pedir a nadie que "renuncie a sus ideas" ni a sus principios de "máximos" en el marco de una negociación. No obstante, ha rememorado que la posición de Sumar ya la evidenció en la campaña electoral del 23J al defender una consulta sobre los acuerdos que se alcancen en la mesa de diálogo entre el Govern y el Ejecutivo estatal, además de remarcar que ahora el eje primordial para avanzar en el diálogo es la amistía. "Lo que es importante en estos momentos es que tenemos una negociación en marcha para hacer, en el cual hay unos determinados temas que son prioritarios y en ese sentido yo creo que todo el mundo entiende que resolver los efectos penales del 2017 (en referencia al 'procés) es ahora lo que estamos trabajando", ha desgranado.

También ha señalado que esto es urgente no porque sea una medida que beneficie al expresidente catalán Carles Puigdemont u a otros políticos que están en Bruselas, sino porque además hay cientos de cargos municipales que tienen aún efectos pendientes por la causa del 'procés'. Por tanto, están convencidos de que hay que pasar a una nueva fase para solventar el conflicto catalán: "es el momento de pasar página". Luego y cuestionado sobre si aceptaría otra denominación o fórmula que no fuera la amnistía, Urtaun ha desgranado que Sumar se encuentra cómoda con una futura normativa de amnistía, porque no está prohibida por la Constitución, pero que tampoco hay que enredarse con los términos o la nomenclatura, dado que lo relevante son los efectos jurídicos.