La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha arremetido contra el candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, al que ha considerado «un gran aprendiz de Trump» y le ha acusado de estar preparando «una dinámica destituyente» con el objetivo de «tumbar un Gobierno de coalición no nato».

Díaz no ha ahorrado críticas hacia el presidente del PP durante su intervención en la reunión del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, insistiendo en que no está preparando su investidura sino que está cometiendo «un fraude constitucional» al hacer «un uso torticero» del artículo 99 de la Constitución (sobre la investidura).

Un fraude, ha explicado, para afrontar la enésima crisis «profundísima» que, ha dicho, tiene ahora el PP. La única estrategia del PP, ha asegurado la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, es «la deslegitimación de las elecciones», enfrentar a una parte del país con otra, «incendiar Cataluña y de paso incendiar el resto del país», ha subrayado.

En este contexto, ha recordado también la llamada a «la rebelión nacional» que según Díaz hizo ayer el expresidente del Gobierno José María Aznar cuando éste pidió una movilización nacional contra una eventual ley de amnistía. «¿Os imagináis en Francia, Italia o Alemania un expresidente que llame a la rebelión nacional?», se ha preguntado Díaz ante los diputados de su grupo. Igual que ayer hizo la portavoz de Sumar, Marta Lois, Yolanda Díaz ha exigido a Feijóo que comunique inmediatamente a Felipe VI que no se presenta a la investidura teniendo en cuenta que no ha conseguido sumar los cuatro votos que le faltan para sacar adelante su investidura. Está haciendo perder el tiempo a la ciudadanía con la intención, ha repetido, de emprender esta «etapa destituyente» «y ya están trabajando en la ilegitimidad del Gobierno» cuando no hay ni fecha para la investidura de Pedro Sánchez, ha apuntado.

Ante esta situación tan compleja y las llamadas «a la rebelión del PP», ha pedido a sus diputados «tranquilidad, sosiego y valentía» y abordar los debates dentro del marco constitucional. Un toque de atención que se produce además tras las quejas, sobre todo de Podemos, pero también IU, por quedarse fuera de la dirección del grupo o la insistencia de Ione Belarra en pedir que Irene Montero siga siendo ministra de Igualdad.

Precisamente, ha sido la secretaria general de Podemos la única ausente de este encuentro del grupo al tener un acto en Avilés. Durante su intervención, Díaz ha aludido a la urgencia de resolver el conflicto político en Cataluña pero sin mencionar expresamente la propuesta de amnistía que prepara Sumar, una exigencia de Junts para apoyar la investidura de Sánchez.

En este sentido, ha dicho también que trabajan en un nuevo acuerdo territorial basado en el diálogo que tiene que resolver el problema de Cataluña pero también lo que pasa, por ejemplo, en Andalucía y afrontar también un sistema de financiación justo. Finalmente, ha afirmado estar convencida de que repetir un Gobierno progresista es posible, que ellos han demostrado estar preparados, y que ponen el foco en «construir un país de soluciones, no de problemas ni de incendios».