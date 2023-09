El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido a «buscar votos hasta debajo de las piedras» para impulsar medidas que mejoren la vida de la gente y ha dejado claro que su formación cumple la Constitución «de la A a la Z». En su intervención en la XII Fiesta de los Socialistas de Galicia, que ha reunido en el municipio coruñés de Oroso a más de 2.500 militantes y simpatizantes de la formación, Sánchez ha criticado que el Partido Popular tenga el «desparpajo» de decir que los socialistas van a «romper» la Constitución cuando los populares llevan «cinco años incumpliendo» el mandato de renovar al órgano de gobierno de los jueces.

«Nosotros no damos carnés de constitucionalistas, la cumplimos de la 'A' a la zeta, de la pe a la pa todos los días. Y ellos no lo hacen», ha proclamado Sánchez. Sánchez ha censurado que, según el Partido Popular, «los socialistas lleven 40 años rompiendo España. Pero sabéis lo que se oculta detrás de todo ese ruido, de todos esos insultos, de toda esa cascada de improperios. Lo que se esconde es el único punto del programa del PP y Vox, que es que no gobierne el PSOE y por eso se manifiestan», ha argumentado.

«Por eso dicen que España se hunde, y lo dicen esta semana que la Comisión Europea acaba de decir que la española va a ser la principal economía europea que más crezca en 2023», ha celebrado, para sostener que «lo que se rompe no es España, sino el PP. Y lo vais a ver cuando fracasen en su investidura». Asimismo, ha recordado que en la campaña electoral con motivo de los comicios del 23 de julio avanzó que «buscaría votos hasta debajo de las piedras» para aprobar medidas que mejorasen la vida de los ciudadanos como revalorizar las pensiones.

«Y es lo que vamos a hacer. Me comprometí a que buscaría votos hasta debajo de las piedras para dignificar el salario mínimo interprofesional, para aumentar las becas, para comprometernos con la emancipación de los jóvenes, por la concordia entre los pueblos de España y por la convivencia. Y eso es lo que vamos ha hacer a partir de que falle la investidura de Feijóo», ha apuntado.