La secretaria del EBB del PNV, Mireia Zarate, ha advertido este miércoles al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que «está perdiendo un tiempo maravilloso» y que, si hay nuevas elecciones por «falta de negociación y diálogo», será «un fracaso». En una entrevista concedida a Onda Vasca, Zarate ha señalado que la formación jeltzale mantiene «una buena relación» con Sánchez y con el PSOE.

Tras asegurar que ha habido «contactos preliminares» con los socialistas, ha precisado que «aún no ha habido una negociación, un diálogo como tal para concretar la investidura». La dirigente jeltzale considera que el líder del PSOE «está perdiendo un tiempo maravilloso para poder sentarse y negociar».

«Nos da la sensación de que, en este momento, su única obsesión es la investidura y que él sea elegido presidente, pero creo que aquí hay mucho más que hablar», ha indicado. En su opinión, no solo se trata del «día de la investidura, porque eso es un día en el que Sánchez es presidente y lógicamente es importante evitar que la extrema derecha pueda estar en el Gobierno, pero luego hay cuatro años, en principio, de legislatura».

«Por lo tanto, tendrá que explicar y acordar para qué quiere ser presidente y qué va a hacer luego en los cuatro años siguientes», ha apostillado.

Según ha recordado, el PNV ha llegado con el PSOE a acuerdos que todavía están sin cumplir. «Pedro Sánchez tiene que cumplir y, luego, también tenemos el modelo territorial y el hecho nacional vasco que también va a tener que abordar en el futuro», ha remarcado.

Por ello, ha reiterado que «se está perdiendo un tiempo maravilloso para poder entrar a negociar» porque aún no se ha abordado ese proceso. A su juicio, quizá no lo haya hecho porque «está esperando al fracaso o no de la investidura de Feijóo para poder hacerlo». «Pero, desde luego, el hecho de que se tengan que repetir unas elecciones por falta de diálogo y falta de negociación, sería un fracaso», ha concluido.