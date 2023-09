El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, llevará este martes al debate de investidura una encendida defensa de la igualdad de todos los españoles y utilizará su intervención para intentar ganar la batalla del relato acusando al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, de estar dispuesto a pagar el precio de la amnistía para mantenerse en el poder.

En 'Génova' consideran que la protesta del PP este domingo en la Plaza de Felipe II fue «un éxito» que «desbordó» sus propias previsiones -con más de 60.000 personas- y este martes Feijóo también tratará de arrinconar a Sánchez y el PSOE tras ese «respaldo moral» en la calle contra la amnistía. «El PP prefiere la dignidad que presidir un Gobierno con indignidad», ha afirmado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha avanzado que Feijóo pronunciará un discurso de «un ganador en las urnas» que cuenta además con el apoyo de una mayoría de españoles que «no quieren privilegios políticos» como, a su juicio, se vio en la movilización del domingo en el barrio de Salamanca.

Defensa de la igualdad, «nos cueste lo que nos cueste»

Según Gamarra, se encuentran ante la elección de 'Feijóo o amnistía' y el Partido Popular «elige a Feijóo, la dignidad de los principios y la igualdad. Aunque me cueste la Presidencia del Gobierno, defenderé que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales», afirmó el domingo el propio Feijóo. Feijóo se dirigirá a las bancadas de los demás grupos parlamentarios para subrayar que los españoles no votaron en las generales del 23 de julio «un cambio en el régimen constitucional», algo que, a su entender, supone un «fraude electoral» y una «cacicada».

Por eso, Feijóo apelará a la conciencia, no solo del PSOE, sino de los dirigentes de «diferentes sensibilidades políticas» para que "recapaciten" ante la hoja de ruta que pretende Sánchez, dado que no se presentó a las elecciones incluyendo la amnistía en su programa. «No hay más transfuguismo ideológico que ése», en palabras de Gamarra.

En 'Génova' ya asumen que es «complicado» que Feijóo salga investido presidente esta semana (solo cuenta con 172 votos, los apoyos de PP, Vox, CC y UPN), pero intentarán remover conciencias en sede parlamentaria ante las negociaciones que está llevando Sánchez con los independentistas, según fuentes 'populares'.

En su equipo dicen que está «tranquilo» y «con la moral alta

En el equipo de Feijóo aseguran que está «tranquilo, sereno y con la moral alta» ante ese debate, en el que dejará claro lo que no está dispuesto «a pagar. Está muy convencido de que lo que va a hacer es lo que debe hacer», han añadido las mismas fuentes.

Los presidentes autonómicos del PP y del partido arroparán este martes a Feijóo durante su discurso de investidura del Congreso. Feijóo ya se rodeó de sus 'barones' en la protesta contra la amnistía y le volverán a acompañarlo mañana en el Congreso. Con esa nueva foto, Feijóo busca exhibir unidad interna y contraponer esa imagen con las críticas que veteranos socialistas están lanzando contra la amnistía, como Felipe González, Alfonso Guerra o Joaquín Leguina.

En concreto, 'Génova' ha precisado que asistirán todos los barones autonómicos excepto las presidentas de Cantabria y Baleares, María José Sáenz de Buruaga y Marga Prohens, respectivamente, y el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, que tienen que comparecer en la sesión de control al Gobierno en sus respectivos parlamentos autonómicos.

Un discurso «muy propositivo»

Fuentes del equipo de Feijóo -que ha pasado este lunes recluido en su despacho dando los últimos retoques a su intervención- han avanzado que será un discurso «muy propositivo» que incluirá propuestas «económicas, sociales e institucionales».

En el apartado económico, Feijóo anunciará que los nuevos emprendedores no paguen impuestos durante los dos primeros años, según han adelantado a Europa Press fuentes de su equipo, que han señalado que se trata de una propuesta «más ambiciosa» tras incluir en su programa tarifa cero para nuevos autónomos.

Primer debate con el uso de las lenguas cooficiales

El Congreso acoge este martes el primer debate de investidura con el uso de las lenguas cooficiales, si bien no se prevé que Feijóo use el pinganillo, como anunciaron fuentes de su equipo hace una semana cuando se aprobó la reforma reglamentaria. «Feijóo va a desarrollar un debate no solo para los 350 diputados que estamos en la Cámara, sino para los 48 millones de españoles», ha dicho Gamarra, para recalcar que «los 48 millones de españoles tienen una lengua común» y los diputados también la «hablan y entienden perfectamente».