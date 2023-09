El PSOE ha recurrido al exalcalde de Valladolid Óscar Puente para reprochar al líder del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, que utilice el argumento de la lista más votada para aspirar a gobernar, cuando el ahora diputado socialista perdió la Alcaldía por una «coalición» de PP y Vox. La elección de Puente para responder a Feijóo en nombre del grupo parlamentario socialista, en lugar de Pedro Sánchez o de Patxi López, ha sido «una forma de poner frente al espejo todas las contradicciones del líder del PP», según explican fuentes del PSOE.

«Feijóo ni usted ni yo hemos ganado las elecciones. A mí no me costó reconocerlo, reconocí mi derrota a pesar de ser el más votado (en las elecciones municipales de mayo de 2023). En una democracia parlamentaria encabezar la lista más votada no es ganar las elecciones, gana quien logra formar gobierno», ha señalado Puente.

El exalcalde de Valladolid, que se estrena en esta legislatura como diputado, ha comentado que a él le sucedió igual que a Feijóo porque fue el candidato más votado pero «una coalición formada» por el PP y «la ultraderecha» de Vox lo «relegó a la oposición». «Eso que han venido a llamar una coalición de perdedores, expresión acuñada en 2015 y que en 2019 empezaron a abandonar, tan pronto como las coaliciones de perdedores las empezaron a protagonizar ustedes», ha añadido.

Entre otros casos, ha mencionado gobiernos encabezados por dirigentes del PP que no ganaron las elecciones, como Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid) tras los comicios de 2015, Juanma Moreno Bonilla (Andalucía) tras los de 2018 y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y José Luis Martínez-Almeida (Ayuntamiento de Madrid) tras los de 2019. «Ahora explíqueme señor Feijóo, de ganador a ganador. Ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene mejor derecho a ser presidente de Gobierno que yo alcalde de Valladolid, Tolón alcaldesa de Toledo, Sáez alcalde de Albacete, Vara presidente de Extremadura o Ángel Víctor de Canarias?», ha preguntado.

Puente le ha reprochado a Feijóo que su defensa de que gobierne la lista más votada es «anticonstitucional» y le ha pedido que «no venga a reclamar» lo que asegura que el líder del PP nunca ha dado, ya que cuando han podido gobernar con alianzas lo han hecho «integrando sin rubor alguno en el gobierno a la ultraderecha. Su posición de defender una idea y practicar la contraria demuestra que la única ley que defiende es la que aplican a rajatabla: la del embudo, lo ancho para ustedes y lo estrecho para los demás. Tienen que gobernar cuando son la lista más votada y cuando no también», ha sostenido en su intervención, en la que ha sido abucheado en algunas ocasiones por diputados del PP. Fuentes del PSOE han informado de que el líder del PSOE Y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «intervendrá en su momento, cuando llegue el tiempo de su investidura».