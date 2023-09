El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que le pidió en campaña hasta seis debates, no le haya replicado en el debate de investidura, y acto seguido desde la bancada del PP se han escuchado gritos de «cobarde» al líder del PSOE. «Señor Sánchez, me pedía seis debates durante la campaña electoral y ahora, ¿no es capaz de hacer el segundo?», ha ironizado Feijóo al replicar brevemente al diputado del PSOE, Óscar Puente, cuya intervención ha tildado de «club de la comedia».

'Cobarde, cobarde', han coreado acto seguido algunos de los diputados populares, a los que la presidenta el Congreso, Francina Armengol, ha vuelto a llamar al orden para recordar que en la Cámara se viene «a debatir» y que no aceptará «ningún insulto. En democracia se respetan las instituciones. Les pido silencio y respeto a todas las instituciones y también al Gobierno de España. Respeten esta Cámara y la soberanía nacional y el derecho de los ciudadanos. Y el señor Feijóo tiene la palabra», ha recalcado Armengol.

Feijóo ha acusado a Puente de insidiarle y calumniarle con una intervención «lamentable» en la que el diputado del PSOE ha traído a colación la amistad del líder del PP con el narco Marcial Dorado en los años 90, y ha asegurado que los ciudadanos de Valladolid «no merecen este nivel». Además, ha acusado a Pedro Sánchez de «anomalía democrática: Es usted el primer presidente perdedor de unas elecciones que aspira a volver a ser presidente y es el primer presidente en funciones que no hace el debate del candidato alternativo», ha exclamado. El presidente en funciones ha asentido y se ha encogido de hombros.

Feijóo ha afeado después las risas de Sánchez cuando le ha dicho que pensaba que por su «soberbia» no debatiría con quien le ganó las elecciones y le ha superado en escaños, pues el socialista «jamás» sacó 137, como en esta legislatura el PP. El candidato popular ha dejado reproches contra Patxi López, de quien ha dicho que no era adecuado para la tribuna porque el «único cargo que ha tenido en su vida» lo obtuvo porque el PP «le votó después de perder las elecciones»; la Lehendakaritza en 2009. Y ha ironizado al advertirle de que tenga cuidado viendo el destino de otros secretarios generales del PSOE vasco, en alusión a la expulsión del partido de Nicolás Redondo Terreros. «Este gobierno en funciones no merecería ser una semana gobierno de España», ha recalcado además Feijóo.

En la contrarréplica, Puente ha criticado que los populares llamaran a Sánchez cobarde, «la primera vez en esta Cámara... es algo que no esperaba», al tiempo que ha afirmado que el líder del PP no acudió a un debate entre los cuatro líderes políticos durante la campaña electoral porque «tenía lumbalgia. Este es el valiente», le ha reprochado tras volver a cargar con dureza contra Feijóo que «vino a derogar el sanchismo y acabará siendo derogador derogado». Feijóo ha optado por no replicar de nuevo al exalcalde de Valladolid.

Sánchez se declara satisfecho de la intervención de Puente y no contesta por qué no ha tomado la palabra

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha abandonado el Congreso mostrándose muy satisfecho de la intervención de su compañero Óscar Puente como portavoz del PSOE en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, si bien no ha aclarado por qué no quiso participar él. Acabada la primera jornada del debate de investidura del líder del PP, Sánchez fue preguntado por los periodistas por qué no había querido intervenir, pero el presidente ha declinado contestar.

Unos pasos más adelante se le preguntó si estaba satisfecho con la intervención del exalcalde de Valladolid, el portavoz 'sorpresa' elegido por el PSOE. «Mucho», ha contestado al irse del Congreso. Y se ha pedido opinión a Núñez Feijóo sobre esa decisión de Sánchez de no participar en el debate y de delegar en el diputado pucelano: «Se comenta por sí solo», ha comentado en los pasillos de la Cámara Baja.