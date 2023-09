La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado al PSOE de que su grupo aspira a cerrar «un acuerdo histórico y no un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha», y ha señalado que la solución para los «problemas de Cataluña» es la autodeterminación. En su intervención en el debate de investidura del líder del PP, la portavoz de Junts ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo que «haga alusión permanentemente a una persona que no está en el hemiciclo y que no se respete su inmunidad», en referencia al expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha dejado claro que votará en contra.

«Nuestro voto es no, siete noes que van a hacer imposible, a no ser que haya un 'tamayazo', que sea presidente del Gobierno del Reino», le ha dicho a Feijóo. En alusión implícita al PSOE, ha comentado que en Junts no hablan «de un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha», ya que «si hay acuerdo debe ser un acuerdo histórico, un compromiso histórico». Y tras enumerar «problemas» que asegura que sufre Cataluña, como la falta de ejecución de los presupuestos del Estado o el mal servicio de los trenes de Rodalies, ha señalado que «no hay una receta autonómica para resolver» esta situación, «tampoco con la amnistía».

«Lo determinante es el reconocimiento nacional de Cataluña y por tanto de su derecho a la autodeterminación. El pueblo catalán tiene derecho a hacer realidad de manera democrática la decisión que tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017, de convertirse en un Estado independiente en forma de república», ha añadido.

En su opinión, «no existen impedimentos constitucionales para organizar y celebrar el referéndum» de independencia en Cataluña, sino que «hay una falta de voluntad política. La independencia es una cuestión de supervivencia de nuestra nación», ha recalcado Nogueras, que ha destacado el papel de su grupo en la investidura, al comentar que «todo el mundo es consciente de que desde que Junts está en la ecuación, nada ha vuelto a ser igual».

Además, ha advertido de que mientras depende de Junts «los nostálgicos que vuelven a llenar portadas como Aznar, Ayuso, Felipe González y Guerra no van a decidir el futuro de Cataluña. No es solo un no a usted, señor Feijóo, es un no rotundo a Aznar, a Rajoy, a los felipes González y VI, a Guerra y a todos los zombis de la Transición que salen de caza cada vez que creen que su patria corre peligro», ha apuntado.