El candidato popular a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este miércoles que el «único» partido al que habría que hacer un «cordón sanitario» es EH Bildu por el terrorismo de ETA, al tiempo que ha demandado el perdón a las víctimas de esta formación.

El presidente de los populares ha replicado a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, a la que le ha dicho, en la segunda sesión del debate de investidura, que «no tiene ningún valor» lo que diga este partido si no viene «precedido» por una «disculpa real a todas las víctimas de ETA» y por la colaboración con la Justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos pendientes de resolver.

«Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez, yo no los quiero», ha recalcado Feijóo, que le ha dicho además al PSOE que hay que tener «mucho cuajo y poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de sus compañeros de partido». Feijóo ha rechazado las críticas por reaccionario y le ha dicho a los diputados de EH Bildu: «Josu Ternera, uno de sus jefes, dijo que los muertos eran para que el Gobierno tuviese elementos de análisis, ¿y viene a hablar aquí de reaccionario? Siguen llevando a condenados por delitos de sangre en las listas y vienen a dar lecciones de democracia al Congreso de los Diputados».

El líder de los populares ha respondido con dureza a las críticas de la portavoz abertzale contra su partido: «Ha hablado mucho del PP y veo que nos conoce bien, han tenido ustedes mucho tiempo en el punto de mira a muchos compañeros del Partido Popular». Y ha provocado un aplauso en pie de su bancada cuando ha ironizado al decir que «hemos aprendido hoy que los españoles tienen que estar agradecidos a Bildu, sobre todo los huérfanos, las viudas y viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos».

Ante las críticas de Aizpurua a la Transición, Feijóo ha respondido además reivindicando la «grandeza de la democracia del 78» que permite, ha dicho dirigiéndose a EH Bildu, «que personas como ustedes pueden estar aquí». El candidato a la Presidencia del Gobierno ha defendido el derecho a participar de la izquierda abertzale, pero ha argumentado que no hay reconciliación «si una parte aspira a que se le perdone sin pedir perdón», al tiempo que ha lamentado que hace días EH Bildu no condenase los homenajes a miembros de ETA o que lleve a terroristas con delitos de sangre.

El 'kleenex' de Sánchez

Por su parte, el presidente del PP ha arremetido contra el PNV por negarle su apoyo a la investidura y ha preguntado a su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, si quieren seguir siendo «el kleenex» de Pedro Sánchez los próximos años. «Sigo convencido de que un Gobierno del PP sería mejor para Euskadi que un Gobierno de Sánchez; estoy convencido de que mucha gente que ha votado al PNV también lo cree (...) sería un Gobierno en el que usted nunca me diría que he usado al PNV como un 'kleenex', y en cambio se lo dice a Sánchez. ¿Quiere seguir siendo ustedes el 'kleenex' los próximos años?», ha afirmado Feijóo en su réplica a Esteban.

Además, el líder del PP ha reprochado al PNV que rechace apoyar su investidura porque Vox está en medio pero sí entre en la ecuación para hacer presidente a Pedro Sánchez en un gobierno apoyado por EH Bildu. «Ustedes no están de acuerdo con un gobierno del PP en solitario pero sí con que gobierne Sánchez con otros quince partidos, incluidos el Partido Comunista, Podemos, Sumar y Bildu», ha respondido Feijóo al portavoz del PNV, quien previamente le había dicho que el PP no puede pretender hacer creer a su partido que Vox no está en la ecuación. «Hay una ballena en la piscina y es imposible de esconder», había subrayado Esteban, a lo que Feijóo ha replicado que él es de fiar y que él no va a blanquear a EH Bildu.

«Es evidente que dentro de las estrategias del PSOE está blanquear a Bildu y lo está consiguiendo», ha dicho antes de advertir al PNV, utilizando el símil del maratón empleada antes por Esteban, de que tenga cuidado porque en el «maratón de la política vasca puede haber un partido que no sea el PNV que quede primero». Y, a título personal, ha agregado que él no tenía previsto participar en el maratón de la política nacional pero «en esta primera carrera no he quedado tan mal, he quedado primero», ha recordado. Tras calificar al PNV y a EH Bildu de «herramientas de la mentira», se ha centrado en las críticas a la formación de Esteban por competir en ser los primeros en entregarse a Sánchez.