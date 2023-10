El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este martes de que «nos esperan semanas de oscuras negociaciones» y «muchas mentiras» y ha advertido de que Pedro Sánchez cuenta a día de hoy con menos apoyos de los que disponía hace cuatro semanas para su investidura.

Feijóo ha comparecido en el Congreso después de acudir a la Zarzuela, donde el rey ha concluido con él la segunda ronda de consultas para proponer un candidato a la investidura, tras el fracaso del candidato popular la semana pasada.

El líder del PP ha instado a Sánchez a especificar sus apoyos, porque es un «hecho relevante» que «su candidatura tiene de inicio menos respaldo parlamentario de la que tenía hace un mes».

Ha recalcado que mientras su candidatura contaba con 172 votos, la del presidente en funciones no llega a 130, una «incoherencia numérica», a la que ha sumado también que sus posibles socios no aceptan la monarquía, la Constitución y las reglas de juego. «Nos esperan oscuras negociaciones, una teatralización de la política y nos esperan mentiras y me temo que serán muchas», ha avisado.