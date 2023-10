La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha pedido que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ponga, por fin, fecha al debate de investidura porque «el reloj de este procedimiento no puede quedar en manos de Pedro Sánchez» sino del «poder legislativo». Cuca Gamarra ha hecho estas declaraciones tras presidir, en Logroño, una reunión de consejeros de comunidades lideradas por el PP, en la que se ha presentado la postura común relativa a las políticas de coexistencia del lobo con la actividad económica del mundo rural. Tras el artículo publicado por el diario 'La Información' sobre una presunta reunión entre Carles Puigdemont y los ministros Felix Bolaños y José Manuel Albares en la embajada de Colombia en Bruselas, que fue desmentida por el Gobierno, la secretaria general del PP ha explicado que esa información «la firmaba un periodista».

«Y por tanto, estoy convencida de que si la firmó tenía sus fuentes que la avalaban», ha añadido. Aún así, ha proseguido, el PP tiene «la responsabilidad de preguntar qué esta sucediendo». «Lo que llama la atención es que aquellos que han decidido que este proceso de investidura tiene que producirse en la clandestinidad, con oscuridad, e incluso fuera de las fronteras de nuestro país y con un prófugo de la justicia, les llama la atención que les pidamos explicaciones sobre las informaciones que se publican», ha manifestado. En realidad, ha recalcado Gamarra, «debieran estar dando explicaciones de todo aquello sobre lo que están hablando y negociando, porque España no se merece las negociaciones que están llevando a cabo en la clandestinidad».

A preguntas de los periodistas, Cuca Gamarra también se ha referido a su futuro político y los posibles cambios que hará Alberto Nuñez Feijóo en el partido y en el Grupo Popular. «Lo importante no es el futuro de un político, lo importante es el futuro de los españoles». El propio Feijóo dijo esta semana que hará «ajustes» en el partido y en el Grupo Popular «en cuanto haya nuevo Gobierno en España» y dejó en el aire si la secretaria general de su formación, Cuca Gamarra, seguirá siendo portavoz parlamentaria en el Congreso.

Además ha condenado el ataque a la tumba de Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000. En concreto, ha indicado, «desde el PP condenamos el ataque a la tumba de este político porque es la manera de seguir rindiendo memoria a las víctimas del terrorismo». Gamarra ha indicado que «no solo lo condenamos sino que exigimos la condena de este ataque por parte de todos los demócratas. Esto no es convivencia. El PSOE no puede acordar el futuro de este Gobierno con quien no condena algo de estas características». «Con quien no condena ataques como éste, no se puede ir a ninguna parte. Las víctimas merecen dignidad, memoria y justicia. El que no lo condena no puede formar parte del futuro de este país».