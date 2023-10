Sumar ha asegurado que el acuerdo de gobierno con el PSOE aún no está ultimado y que el principal escollo para desbloquearlo es la reducción de la jornada laboral y ha insistido en que si los socialistas se abren a recortarla, el resto de cuestiones son más fáciles de encajar. Desde el partido que dirige la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, han señalado que el PSOE no quiere abrirse a esta propuesta, pero no aclaran si se conformarían con que en el acuerdo se reflejara una reducción hasta las 37,5 horas semanales en el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que tienen establecido la mayoría de los convenios colectivos y el sector público.

En todo caso, las negociaciones «avanzan bastante», ha subrayado el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en una rueda de prensa en el Espacio Rastro, mientras que desde el PSOE dan por hecho que el acuerdo es inminente. Urtasun ha repetido que aparte de recortar el número de horas laborales, también es «nuclear» para ellos el control de los precios de los alquileres o el aumento del salario mínimo a los 1.500 euros. También es clave para la coalición de Yolanda Díaz la vinculación del despido a causas objetivas y el Estatuto del Becario. Otras fuentes de Sumar han señalado que está prácticamente cerrado el impuesto a la banca, la gratuidad en la escuela de 0 a 3 años y el permiso retribuido de ocho semanas para el cuidado de menores o dependientes, entre otras cosas. Sin embargo, han insistido en que la última propuesta que han recibido por parte de los negociadores socialistas no les vale. Urtasun ha vuelto a dejar claro que no están hablando todavía de la estructura del Ejecutivo ni de carteras ni de reducción de ministerios y tampoco de nombres, un tema que abordarán en cuanto culminen el acuerdo de Gobierno, como también han apuntado los socialistas. Sumar se había dado de plazo este mes de octubre para firmar el pacto y creen que aún hay margen para hacerlo pese a que las respectivas agendas que tienen esta semana Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, además de la jura de la Constitución el día 31 por parte de la princesa Leonor, dejan pocos días para la foto de la firma del acuerdo.