La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves el «siniestro pacto de la poltrona» del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y sus socios, a quienes, además, considera «letales» para la economía. Así lo ha trasladado durante su intervención en el II Foro Económico OK Líderes, donde ha hecho hincapié en que España, a diferencia de otros países, «no solo tiene que afrontar las dificultades de la inestabilidad mundial».

«Nosotros, a los enemigos de nuestra prosperidad, de nuestro prestigio en el mundo, y del empleo los tenemos dentro y son Pedro Sánchez y sus socios en este siniestro pacto de la poltrona, a cambio de la misma continuidad España y de sus instituciones», ha puesto de manifiesto. Ayuso ha hecho hincapié en que «si un gobernante quiere ayudar a atraer inversiones y empresas que generen prosperidad y puestos de trabajo, lo primero que tiene que procurar es dar seguridad jurídica» pero se ha preguntado «qué seguridad puede ofrecer alguien que miente de forma compulsiva» y «que se inventa impuesto de la noche a la mañana y señala a los empresarios y a los comerciantes, al tiempo que les hace pagar la factura de los que lo chantajean».

También ha cuestionado qué seguridad da el que «pacta a escondidas con delincuentes, fugitivos y terroristas e indulta a los corruptos, que asalta las instituciones, y retuerce las leyes, las deroga o reinterpreta para mantenerse en el poder» y que «es capaz de poner al Estado de rodillas para salvarse a sí mismo».

«Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios: la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que, cuando fuésemos a recurrir a ellas, no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. No me equivoqué. Estamos en una situación límite», ha alertado a continuación.

Así, ha denunciado que ahora se quiere «que la factura de este asalto la paguen las empresas, los trabajadores, los autónomos y las familias» y ha criticado que aún así se les deba «siete millones de euros a sus cómplices, para sus fianzas». A su parecer, «Sánchez es ya un lastre para la economía española» y «en combinación con Sumar resultan letales». Consideran que tienen «la fórmula mortal para argentinizar» la economía y «arruinar a empresas y ciudadanos».