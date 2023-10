La exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú en el Ayuntamiento, Ada Colau, ha anunciado este jueves que ha decidido no ser ministra pese a las insistencias de su espacio político. «Mi espacio político me ha pedido insistentemente que me plantease ser ministra, pero ya he dicho que no», ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde ha asegurado que lo rechaza por motivos personal y político. Ha asegurado que se lo ha planteado muy en serio, algo que no había hecho antes, porque el espacio político al que pertenece y con el que se siente «responsable y comprometida» se lo ha pedido, pero tras darle muchas vueltas lo ha rechazado, en sus palabras.

La exalcaldesa de la Ciudad Condal ha sido noticia en las últimas horas al lanzar una advertencia a Podemos, tras las palabras críticas de los morados con el pacto suscrito entre el PSOE y Sumar. Al respecto, el exvicepresidente del Gobierno de coalición y exdirigente de Podemos, Pablo Iglesias, lanzó un artículo en la prensa regional catalana en el cual acusó a Ada Colau de sufrir «una frustración autoritaria», después de que ésta amenazara a su formación con el dinero de las subvenciones electorales, del que depende tras su integración en la plataforma liderada por Yolanda Díaz. Al respecto, Ada Colau ha lamentado «la sobreactuación y el ataque personal» hacia ella del exlíder de Podemos, pero ha rechazado «entrar en el fango» discutiendo con este partido. La dirigente catalana ha explicado que le disgustó «el ataque personal» contra ella por parte de Pablo Iglesias. «Me disgusta el ataque personal, y más con los años que compartimos y sabiendo quién es el adversario», ha lamentado Colau, que ha considerado que «la sobreactuación» de Pablo Iglesias y su «ataque personal» quizás se deba a un intento «por tapar el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar». Ha afirmado además que hace unos meses viajó a Ginebra (Suiza) junto al negociador de Sumar para la investidura con los partidos independentistas, Jaume Asens, para reunirse con la secretaria general de ERC, Marta Rovira. «Fuimos a visitar a Marta Rovira como dirigente de Esquerra Republicana para tener una conversación, que online cuesta más», ha explicado. Ha equiparado el encuentro con el que la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, tuvo con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica para, a juicio de Colau, «reconocer a los interlocutores» y que todos puedan tener un puente sereno, incluso para hablar de las discrepancias.