El presidente del Gobierno en funciones y líder socialista, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Comité Federal del PSOE que se celebrará este sábado también aprobará preguntar a la militancia si avala los acuerdos con los partidos con los que está negociando la amnistía para su investidura. Además, ha señalado que en su intervención en el Comité expondrá su posición «sobre los distintos aspectos que afectan al proceso de investidura» y se ha mostrado convencido de que el resultado de la consulta será favorable a los pactos.

Así lo ha adelantado en su comparecencia desde Bruselas tras la reunión del Consejo Europeo, donde ha explicado que esta consulta se sumará a la que estaba prevista sobre el acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. «En esta ocasión vamos a incorporar si la militancia avala que logremos acuerdos parlamentarios con el resto de formaciones políticas que nos permitan lograr la mayoría parlamentaria para la investidura», ha explicado Pedro Sánchez. Tanto la fecha de la consulta, como la pregunta concreta que se formulará a las bases se aprobarán en el Comité Federal y se conocerán este sábado, según han indicado fuentes de la dirección del PSOE a Europa Press.

La normativa interna del PSOE solo obliga a consultar a la militancia sobre un acuerdo de coalición -como el firmado con Sumar esta semana- no sobre acuerdos parlamentarios que permitan una investidura. Sin embargo, según ha indicado Sánchez, también pedirán la opinión de las bases sobre los pactos que necesariamente tiene que firmar el PSOE con PNV, Bildu, BNG, Coalición Canaria y especialmente ERC y Junts, que exigen, entre otras cuestiones, una amnistía a los implicados en el procés. Sánchez ha justificado que no se entre en más detalle o se lleven a cabo más consultas sobre acuerdos concretos porque en este momento está inmerso en el proceso de negociación con las citadas fuerzas políticas.

«Si hago todo esto me tendría que ir al 27 de noviembre» , ha señalado en referencia a la fecha límite que tiene para conseguir una mayoría. Pasado ese día se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones generales. Pero lo cierto es que por el momento el líder del PSOE no ha explicado su posición sobre la amnistía ni tampoco sobre otras exigencias del independentismo como reconocer la nación catalana, establecer un mediador o devolver el supuesto déficit fiscal del Estado con Cataluña. En este sentido ha reiterado su máxima de que no habrá acuerdo hasta que todo esté acordado y ha insistido en que todo quedará explicado «con luz y taquígrafos» cuando tengan un pacto. Además ha vuelto a señalar que las medidas que adopten irán «en coherencia» con las que han tomado en los últimos años.

Al ser preguntado sobre las críticas internas, en concreto por las del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha defendido que «el partido va a hablar», puesto que el PSOE es una organización democrática. «No voy a decir que seamos la más democrática del sistema político español, pero casi», ha apuntado. Sánchez admite que «hay debate» tanto dentro como fuera de los órganos del partido, pero pretende zanjarlo convocando esta consulta. Además, está seguro de que el resultado avalará su posición. En este sentido dice que ha hablado con «muchísimos cuadros» dentro y fuera del Gobierno y tiene la «absoluta confianza» de que el respaldo va a ser «muy importante».

El líder socialista convocó el Comité Federal esta semana, justo después de sellar un acuerdo para un Gobierno de coalición con Sumar. Por otro lado, ha sido cuestionado sobre si en el hipotético Gobierno de coalición habrá ministros de Podemos, partido que quedó incluido en la plataforma liderada por Yolanda Díaz, pero que están marcando una línea propia. Sánchez no ha querido entrar en detalles y ni siquiera ha mencionado directamente a Podemos. Por el contrario se ha limitado a señalar que no es quien para responder a una pregunta sobre «la integración de Sumar en el Consejo de Ministros», sin aportar más detalles. Finalmente, respecto a la fecha de la investidura, espera que sea «cuanto antes».