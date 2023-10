Sánchez consulta este sábado a las bases del PSOE si avalan los acuerdos con los que negocia la amnistía

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a exponer su posición sobre los acuerdos con los partidos independentistas que necesita para sacar adelante su investidura, en el Comité Federal que se celebra este sábado. Allí acudirán los dirigentes del PSOE, entre ellos el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, principal crítico con la amnistía a los implicados en el procés. El Comité Federal, órgano más importante del partido entre Congresos, aprobará una consulta a la militancia para avalar los pactos con varios grupos parlamentarios, entre ellos Junts y ERC, necesarios para lograr mayoría y que exigen aprobar esta medida.

Así lo anunció Sánchez este pasado viernes en una rueda de prensa desde Bruselas, al finalizar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea. Afirmó que durante su intervención mostrará su posición «sobre los distintos aspectos que afectan al proceso de investidura», aunque no especificó si se referirá explícitamente a la amnistía. Enfrente tendrá a Page, que ha confirmado su asistencia al Comité Federal, después de faltar a las últimas ediciones, y ha deslizado que expresará sus críticas a la medida de gracia al señalar que hablará de la situación política. No solo de lo que sucede este sábado, sino «de lo que puede pasar mañana o pasado mañana», según indicó este mismo viernes.

Convencido de que las bases le respaldarán

En un principio la consulta a las bases socialistas iba a ser únicamente sobre el acuerdo de coalición que esta misma semana han firmado PSOE y Sumar, pues así lo exige las normas internas de los socialistas. Pero este pasado viernes Sánchez ha anunciado que la consulta también pedirá la opinión de los militantes sobre el resto de acuerdos con los grupos y por tanto, de forma indirecta, sobre la amnistía. Sánchez se ha mostrado convencido de que el resultado de la consulta será favorable a su tesis y por tanto el respaldo al acuerdo con independentistas y nacionalistas (ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria) será mayoritario. De este modo el presidente del Gobierno en funciones pretende aplacar las críticas internas pronunciadas por el mencionado Page y por dirigentes históricos como el expresidente del Gobierno Felipe González, el exvicepresidente Alfonso Guerra, el exministro Jordi Sevilla o el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, entre otros.

El PSOE no ha fijado posición

Este sábado se conocerá la fecha de la consulta y la pregunta concreta que se lanzará a las bases, pero es probable que acudan a votar sin conocer la posición de la dirección del partido en asuntos clave para la investidura sobre los que todavía no se han pronunciado. Entre ellos, la citada amnistía u otras exigencias del independentismo, como el reconocimiento de la nación catalana, el nombramiento de un mediador, o la asunción de que los hechos del 1 de octubre de 2017 no constituyeron un delito. Sánchez ha justificado que no se entre en más detalle o se lleven a cabo más consultas sobre acuerdos concretos porque en este momento está inmerso en el proceso de negociación con las citadas fuerzas políticas. «Si hago todo esto me tendría que ir al 27 de noviembre» , ha señalado en referencia a la fecha límite que tiene para conseguir una mayoría. Pasado ese día se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones generales.

Reconocer que lo han hecho mal

Desde que se abrió el debate sobre amnistiar a los encausados en el procés, fruto del resultado electoral del 23J, que hace imprescindibles los votos de Junts para que Sánchez tenga mayoría, Page ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo a la medida. De hecho este pasado jueves recordó al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que para que pueda haber una amnistía tiene que haber un delito previo, porque «solo se perdona lo que se ha hecho mal». En este sentido señaló que, si lo que quieren los partidos independentistas es amnistía, «lo primero que tienen que hacer es reconocer el acatamiento a la Constitución y no volverse a salir del carril», es decir, hacer las cosas «conforme a la ley». «Lo que no pueden pedir es que se les perdone algo que, al mismo tiempo, ellos dicen que han hecho bien», ha insistido.