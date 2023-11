El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este jueves que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, «no tiene derecho, tampoco tiene consentimiento para hacernos pasar por lo que está pasando el pueblo español», al que considera disconforme con cuestiones como la anunciada ley de amnistía. En un desayuno informativo de Europa Press en el que ha presentado a la presidenta extremeña, María Guardiola, el líder del PP ha afirmado que Sánchez «lo sabe y por eso no quiere las urnas»; «sabe que le he ganado y por eso no quiere volver a las elecciones», ha opinado Feijóo, que ha pedido al secretario general socialista «que sea valiente y por una vez no se esconda detrás del comodín independentista, convoque elecciones y someta esta decisión a los españoles».

A su juicio, la ley de amnistía pactada ya con ERC y «que hasta ahora había ocultado a los españoles y a sus votantes», «será un golpe a la justicia, acabará con la igualdad de los españoles y legitimará el discurso del independentismo, que saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado». En su intervención, Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de haber llevado a cabo «una deriva en contra de los avances y los consensos derivados de la Constitución» y de protagonizar «un derroche de megalomanía», porque «habla de España como si fuera suya y pretende manejar el Estado como si fuera suyo». Ha reiterado que «su palabra no vale nada y está dispuesto a todo por seguir en el poder», y ha enumerado: «Dijo que no gobernaría con Podemos», «prometió que no habría indultos», «aseguró que lucharía contra la corrupción», «dijo que defendería la independencia judicial», «garantizó que ningún violador vería rebajadas sus penas», «habló de reforzar el delito de sedición», «prometió no pactar con Bildu», «aseguró que traería a Puigdemont para ser juzgado» y «hasta unas horas antes del 23J llegó a decir que la amnistía era inmoral e inconstitucional». «Ha llegado a utilizar el día del cumpleaños de la futura jefa del Estado para tapar una decisión indigna», ha declarado el líder del PP, que ha manifestado que Sánchez da «todo» a los independentistas «sin pedir otra cosa que le dejen seguir en el poder, estar en el poder, que no es lo mismo que ejercerlo y nada tiene que ver con ser digno de ello». Núñez Feijóo ha dicho que hay quien se pregunta si a los independentistas Sánchez «los ha hipnotizado con su encanto, los habrá convertido a todos al constitucionalismo o creen en el progresismo que pregona» y ha respondido que ninguna de las tres cosas: «Simplemente Sánchez es útil al independentismo».