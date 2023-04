El Pi no ha logrado finalmente formar candidatura a las municipales de Ciutadella y no participará en las elecciones del 28 de mayo. Esta era la única opción que tenían para disponer de presencia electoral en esa jornada, contaba con un núcleo de personas a partir del cual elaborar el equipo, pero no ha cuajado.

Será la primera vez en muchas convocatorias en las que las siglas del partido regionalista balear no aparezcan entre las papeletas electorales. Los votantes no podrán dar su apoyo al Pi en ningún colegio de Menorca, es una desaparición electoral, pero no política, según advierte su responsable en Menorca, Antoni Bosch, quien defiende el trabajo en un proyecto a más largo plazo, «sin interesados en lograr un puesto de poder sino comprometidos en defender los intereses de los menorquines», asegura. Está convencido de que El Pi obtendrá representación parlamentaria en Mallorca, a través de la cual vehicularán las iniciativas del partido en Menorca. Noticias relacionadas El centro político de Menorca, dividido y debilitado, afronta sus elecciones más difíciles La escisión sufrida en el seno del partido como consecuencia del último congreso y la renovación del liderazgo ha dividido al Pi en la Isla. XBalears, surgido de esa crisis y liderado por José Cantallops, sí ha logrado formar candidaturas municipales en Es Castell y Sant Lluís.