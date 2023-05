Tras las críticas de los partidos que recibió IB3 este martes por el la metodología del debate entre candidatos que debe celebrarse este domingo en la televisión pública, este miércoles la entidad ha emitido un comunicado en el que establece las pautas y el orden definitivo que se llevará a cabo. De esta forma, IB3 ha informado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, será la persona que abrirá y cerrará el debate electoral.

En el comunicado, firmado por el director general de la cadena pública, Andreu Manresa, se detalla que durante en debate intervendrán todos los representantes al Parlament del PSIB-PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Vox, El Pi, Més per Menorca y Gent per Formentera-PSIB.

Además, explican que dado que la organización del debate entra dentro del ámbito autonómico, «el Ente considera correcta como fórmula más garantista de los principios consagrados el artículo 66 de la Ley orgánica 5/1985». Esto implica que la intervención del primer minuto del debate se haga de mayor a menor, teniendo en cuenta los votos conseguidos en las pasadas elecciones autonómicas. De la misma forma, el final del debate se hace a la inversa, es decir de menos votos a más votos. Será por esto, que Armengol ocupará el inicio y el final del debate.

IB3 asegura que este criterio es el que siempre se ha utilizado en la cadena para hacer este tipo de debates y es el que se incluyó en la propuesta que se le hizo a todos los partidos políticos que estarán presentes. Respecto al orden de los bloques y posicionamiento en el plató, «se realizará de conformidad con lo acordado por los representantes de las formaciones políticas», que se celebró el 8 de mayo con el objetivo de repasar la dinámica del debate, que se hará el domingo 14 de mayo y durará un total de dos horas.