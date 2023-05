Las cuatro preguntas que hicieron los vecinos de Es Castell al final del debate electoral, celebrado el sábado en la Associació de Vesins con los cinco candidatos municipales, trataron sobre la sentencia del TSJIB que obliga a demoler la gasolinera de Son Vilar y las dificultades económicas que deberá afrontar el nuevo gobierno municipal para pagar los posibles daños y perjuicios que se estiman en dos millones de euros, cuando el total del presupuesto del municipio en 2023 es de doce millones.

Otras cuestiones muy comentadas, aunque no se produjo un debate real sino más bien una sucesión de propuestas de las cinco candidaturas, fueron, por un lado, la movilidad en el casco urbano del pueblo con la peatonalización de calles céntricas, la disuasión del uso del coche particular y la creación de nuevas bolsas de aparcamiento, recogidas ya en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, y por otro lado, la necesidad de trabajar -tanto desde el gobierno municipal como desde la oposición- en acuerdos consensuados que permitan avanzar temas pendientes desde hace años como el alcantarillado en Trebalúger.

Cinco candidaturas y público

Al debate organizado por la asociación de vecinos y presentado por Lluís Soler, profesional de radio y vecino de Es Castell, asistieron unas 80 personas que siguieron con mucha atención las dos horas y media del acto. Los candidatos compartieron mesa y micrófono, manteniendo las formas casi todo el tiempo aunque saltaron algunas chispas respecto a la gasolinera.

De izquierda a derecha la mesa se completó con Florencio Conde de Independents per Es Castell (IPEC), Joana Escandell del PSOE, Lluís Camps del PP, Joan Serra de Som Es Castell y José Cantallops de Per Balears (xBalears). Entre los asistentes que participaron en los veinte minutos dedicados al público, intervinieron entre otras personas, Gonçal Seguí, ex concejal de Som Es Castell, y Óscar Gómez, concejal de Som Es Castell, también a colación de la estación de combustible Galp.

Prioridades

Manteniendo el orden de menor a mayor número de votos en las últimas elecciones, Cantallops rompió el hielo y presentó a su partido, xBalears, como «de centro» y dialogantes, ya que «somos nuevos y queremos trabajar». Algunas de sus prioridades son externalizar el servicio de jardinería, revisar el convenio de limpieza, mejorar el parque canino y sobre todo pedir un pacto a los cinco partidos para arreglar el tema del agua en Trebalúger «de una puñetera vez». Concluyó destacando que ofrecerán dialogo tras el 28-M en el «tema desgraciado de la gasolinera».

Conde por su parte, actual concejal en la oposición, propone que los vados puedan utilizarse por tres vehículos previamente registrados para facilitar el aparcamiento; un aparcamiento en el patio de Ingenieros; que se aclaren los cambios de circulación «sin sentido» y arreglar el aparcamiento junto al cementerio así como disponer allí también de una parada de autobús. Resalta su oposición «a favor» y ofrece estabilidad para un pueblo más limpio, donde se pueda aparcar y con más comercios y viviendas.

El actual concejal y primer teniente de alcaldesa, Joan Serra, recordó para empezar el origen en 2015 de su agrupación de electores, Som Es Castell, con funcionamiento asambleario y «sin que les manden desde arriba». Se definió como «independiente, republicano y de izquierdas». Destacó el pacto conseguido con el Govern para el centro de FP en la Esplanada, con aparcamiento fuera del centro y la plaza para las personas. Propone un espacio para la juventud, los «grandes olvidados».

Joana Escandell, actual alcaldesa por el PSOE, recordó los años de pandemia, a pesar de los cuales, dijo, se ha acabado la iluminación en Sol del Este, el centro Thalassa de patrimonio marítimo y el Centro de entidades con participación ciudadana. También el nuevo aparcamiento junto al colegio, los huertos sociales y la sala polivalente Es Soleiet. Destaca proyectos en marcha en Cala Corb, la nueva licitación de la limpieza viaria y sobre todo, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible o PMUS, que es «una hoja de ruta que prioriza a los peatones y pacifica el tráfico. Los aparcamientos han de estar fuera del casco urbano -como el de Fontanilles- y los residentes con una ordenanza están protegidos y podrán aparcar».

En último lugar, el candidato del PP y ex-alcalde de Es Castell, Lluís Camps, inició su presentación destacando la falta de consenso sucedida en temas como el agua y sus tarifas o los equipamientos de los cuarteles, donde tampoco hubo «la participación ciudadana prometida» y echó en falta el skate park o la planta fotovoltaica. Propone el Museo militar de Calesfonts, la nueva fase de la zona deportiva con vestuarios y bar, solucionar el tema del agua en Noria riera y un Plan especial de Trebalúger.

El oro líquido

Propuestas de recoger forzosamente el agua de lluvia en casas de nueva construcción, arreglar la cuestión del emisario, licitar el alcantarillado de Trebalúger y Cala Sant Esteve fueron lanzadas sin mucha concreción mientras se proyecta también el tratamiento terciario en la depuradora Maó-Es Castell a cargo de la ecotasa, para reutilizar el agua.