José Antonio Rebollo, candidato de Vox a la presidencia del Consell de Formentera, ha protagonizado un momento surrealista en la entrevista electoral que ha concedido a Ràdio Illa, la emisora pública que emite para la menor de las Pitiüses.

Rebollo no vive en Formentera sino en Eivissa y, por lo visto, tiene algunas lagunas sobre la geografía balear. En la entrevista le empiezan preguntando por las principales problemáticas de la isla y, en su respuesta, denuncia la presencia de barracones en las aulas.

Extrañado por esta afirmación, el periodista de Ràdio Illa le requiere para que concrete a qué barracones se refiere y lo que dice a continuación el candidato de Vox le descoloca por completo: «Pues al barracón que tenemos en el colegio, creo que es de Maó». En ese momento se hace el silencio en el estudio: «¿Cómo dice? ¿Barracones dónde?», y se corta la llamada.

AUDIO | Escuche la entrevista íntegra en este enlace

Los presentadores del espacio comentan con sorpresa la respuesta. «Yo he entendido los barracones de Maó». «No, no puede ser, le habremos entendido mal», añaden. Al recuperar la conexión el candidato de Vox corrige sus palabras y afirma que quería hacer referencia a Sant Ferran, no a Maó. Un periodista le contesta entonces que los barracones en ese centro ya no existen.