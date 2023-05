La candidata del PSOE a la Alcaldía de Sant Lluís, Silvia Pérez, rechaza rotundamente pactar con XBalears tras las elecciones del próximo domingo. «Las izquierdas ideológicamente tienen que sumar, en el caso de pactar sería con un partido de izquierdas», asegura, en alusión a Volem, con el que los socialistas cierran filas tras ocho años de la mano. Lo afirmó el pasado viernes en las postrimerías del debate electoral celebrado en la Sala Albert Camus, ante un atónito Jorge de Diego, candidato de la nueva formación centrista.

«Hay que estar muy segura de qué resultados puede conseguir para hacer una declaración como la que ha hecho de un partido que se ha declarado de centro... Muy segura», le advirtió De Diego, quien minutos antes había dejado la puerta abierta a ese pacto en función de los resultados y visto que no es descabellado que su apoyo termine siendo necesario para que los socialistas mantengan la alcaldía del municipio.

El debate reunió a los cuatro candidatos en la Sala Albert Camus de Sant Lluís | Gemma Andreu

Fue probablemente el momento más tenso de un debate que en un 99 por ciento no fue tal, sino una exposición por turnos de listados leídos de logros y faltas, según si el candidato viene del gobierno o de la oposición, y de numerosas promesas, en muchos casos coincidentes, como concluía uno de los vecinos que intervinieron en el escaso turno de preguntas, que estimaba en torno al 80 por ciento las coincidencias.

Balance

El encuentro arrancó con un repaso de la gestión de los últimos cuatro años. En resumen, los candidatos que han estado en la oposición, Loles Tronch (PP) y Jorge De Diego (ahora en XBalears) le afearon a la coalición de izquierdas las promesas incumplidas, la falta de diálogo e incluso la «aniquilación total de la participación ciudadana» en palabras de la popular, quien denunció que el gobierno municipal haya encargado al Govern la redacción de plan de usos de Sa Tanca cuando «el compromiso era que los decidieran los vecinos».

Público asistente en el debate | Gemma Andreu

Antes De Diego había asegurado que «venimos de un mandato de promesas incumplidas y nos quieren llevar por el mismo camino». El actual concejal no adscrito puso de relieve casos como la escasa creación de plazas de aparcamiento, la parálisis en los proyectos de urbanización de las zonas costeras, o de las instalaciones de energía renovable. Por su parte Tronch echó en cara al PSOE no haber cumplido con su promesa de bajar los impuestos, no haber terminado proyectos como los de la urbanización de Binissafúller Roters o la mejora de las carreteras de Binissafúller y Binibèquer, amén de «errores como los contratos irregulares de personal temporal o el del cálculo del IVA de la adquisición de Sa Tanca». La falta de actuaciones en las urbanizaciones fue otro de los puntos de crítica en los que ambos coincidieron.

En las antípodas de esa visión se situaron los candidatos de Volem Sant Lluís, Joan Pons, y la candidata del PSOE, Silvia Pérez. En su exposición sobre el mandato que acaba concedieron en recordar lo que la posición había pasado por alto los dos años marcados por la pandemia de covid-19 y sus duras consecuencias y en cadena la gran inflación provocada en gran medida por la invasión de Ucrania. Pese a ello, sacaron la calculadora para cifrar en unos 30 millones las financiación lograda de otras administraciones para inversiones. «La inversión se ha incrementado un 17 por ciento respecto a la legislatura en la que más se invirtió», subrayó Pons.

Pons se mostró quejoso sobre la repartición de los tiempos, pero el relevo lo tomó Pérez para continuar con el listado de logros, entre los que destacó la beneficiosa adquisición de Sa Tanca (43.000 euros para el Consistorio), cuatro viviendas sociales y once en proyecto, actuaciones de mejora en urbanizaciones aumento considerable del gasto social, avances en materia de sostenibilidad, primera comunidad energética en el polígono, e inicio de la ampliación del geriátrico, entre otros.

Propuestas

En el bloque reservado para las propuestas electorales, por orden de intervención y a modo de resumen, XBalears puso sobre la mesa su intención de potenciar el comercio y las empresas, propuso actuaciones en las urbanizaciones como los pluviales de Punta Prima, la urbanización de Sa Talaia, la habilitación de un servicio de minibús eléctrico para las zonas costeras, la consignación de un inspector solo para urbanizaciones, la segunda fase del alcantarillado de Torret y el acompañamiento de las gestiones de las empresas ante la administración.

Volem Sant Lluís propuso, también entre otras actuaciones, redactar un plan urbanístico –también PSOE y PP– para encontrar suelo público que permita construir vivienda social, construcción de carriles bici, la reforma de la carretera de Punta Prima, limitar el consumo de agua de los grandes consumidores, así como las grandes extensiones de césped en las nuevas construcciones.

Desde el PSOE prometen adquirir terrenos para la construcción de vivienda pública, que se puedan construir casas en zonas inicialmente reservadas a equipamiento público, la ampliación de la unidad de salud, la ampliación de club de jubilados, la creación de tres nuevos aparcamientos que sumarán 400 plazas, desviar el tráfico por el sur del municipio para iniciar la pacificación de la Avinguda de Sa Pau, avanzar en la dotación de servicios en las urbanizaciones y reformar la escoleta de Ses Caneletes, entre otras.

Por su parte, Loles Tronch expuso sucintamente el programa electoral del PP, que arranca con la reducción de impuestos, el fomento a la rehabilitación y a la construcción de vivienda con acuerdos público-privados, iniciar los urgentes proyectos de urbanización en la costa, la renovación de la plaza des Pons, la revisión del cierre del Cós, al que se oponen, al menos en el actual horario, y la revitalización del municipio recuperando eventos que se han dejado de celebrar como la White Party o la Punta Prima One Day y la Cursa de la Lluna Plena, por poner tres ejemplos.