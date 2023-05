Avui votam transport públic gratuït per sempre i que, a partir de demà, l'habitatge sigui un dret per a tots els residents.



Anim a tota la gent que encara no ha anat a votar a que ho faci perquè puguem reeditar el pacte de Progrés per 4 anys més.#28MValentíaParaTransformar pic.twitter.com/sqxWSGXjRF