Cambio de gobierno en Es Castell. La mayoría absoluta que ha logrado el PP tras las elecciones municipales desbanca del gobierno a los socialistas y sus socios de Som Es Castell, que han liderado la política municipal durante el último mandato. Los populares han conseguido un 46,67 por ciento de apoyo con 1.599 votos, tras el regreso de Lluís Camps como cabeza de lista.



El partido coge, de este modo, el impulso perdido en las anteriores citas electorales y gana dos concejales, pasando de tener cinco a siete. «Los castellufes nos han dado su confianza y les serviremos para construir el municipio que se merecen», aseguraba este domingo un triunfante Lluís Camps tras conocer los resultados que le permitirán, tras una primera experiencia como alcalde entre 2011 y 2019, recuperar el bastón de mando.

La candidata del PSOE, Joana Escandell, en la sede de partido. | Gemma Andreu

Con la movilización de los votantes del PP en Es Castell, la influencia de la izquierda pierde fuerza y representación en el Ayuntamiento. Con el 24,43 por ciento de los votos, unos 837 en total, el PSOE da un paso atrás y, de los cuatro concejales que alcanzó tras las elecciones de 2019, se queda con tres. La líder socialista y alcaldesa del municipio durante el último mandato, Joana Escandell, no convence al electorado y no consigue la reelección. Más aun cuando sus socios de Som Es Castell, encabezados por Joan Serra, no alcanzan el apoyo de 2019 y se quedan con tan solo el 17,57 por ciento de los votos, unos 602 en total. Con estos resultados, la formación que pactó con el PSOE la alcaldía de Es Castell tras las elecciones de 2019 pierde un edil y pasa de tener tres a dos.

Por su parte, Florencio Conde consigue mantenerse de nuevo en el Ayuntamiento, aunque esta vez, tras la escisión de El Pi, con la marca Independents per Es Castell (IPEC), que consigue 279 votos. El nuevo partido regionalista xBalears, que en Es Castell coordina José Cantallops, no logra representación y queda fuera de la corporación municipal.

La izquierda asume la derrota y la voluntad de cambio del pueblo

El PP reconquista el bastión de Es Castell con la mayoría absoluta mientras la izquierda afronta un amargo final de ciclo en el municipio. «A lo largo de estos años hemos trabajado mucho, hemos cambiado cosas y hemos avanzado hacia la sostenibilidad, pero la mayoría absoluta del PP demuestra que la gente quiere un cambio», asumía este domingo con deportividad la líder de los socialistas de Es Castell, Joana Escandell. «Poco más puedo añadir, acepto los resultados y hago un balance muy positivo de todos estos años, espero que el municipio prospere, aunque no lo haga de la forma que esperaba», confesaba.

Al cabeza de lista de Som Es Castell, Joan Serra, que firmó un pacto con el PSOE para la alcaldía de Es Castell tras las elecciones de 2019, tampoco le importaba dar la enhorabuena al PP por la «victoria obtenida, que es importante» y reconocía con pesar que «no hemos sabido transmitir todo el trabajo que hemos hecho y es triste».