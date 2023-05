La izquierda seguirá gobernando en los dos municipios más grandes de Menorca, ya que se ha impuesto tanto en Ciutadella, como en Maó, pese al avance del PP en prácticamente todos los ayuntamientos. Es Mercadal seguirá también siendo feudo de las izquierdas.

La novedad en Ciutadella es que el PP logra ser el partido más votado y que el PSOE ha dado el sorpasso al PSM, que pasa de primera a tercera fuerza, lo que abre la puerta a una negociación compleja para la alcaldía entre Carol Cerdà (PSOE) y Maria Jesús Bagur (PSM).

En Maó, en cambio, es el PSOE que ha vuelto a superar en votos al PP, aunque empatan en escaños (8), lo que hace que sumando los cuatro escaños de Ara Maó se dé por asegurada la continuidad de Héctor Pons como alcalde.

En Es Mercadal la izquierda también suma. El ganador ha sido el sucesor de Francesc Ametller, Jesús Gomila, con 5 concejales, los mismos que en 2019, pero hay que tener en cuenta que en estas elecciones gracias al aumento en población Es Mercadal amplía de 11 a 13 concejales. Entesa y PP empatan a cuatro concejales.

El PP ha logrado hasta cuatro mayorías absolutas. Ha revalidado las de Alaior y Es Migjorn, lo que permiten a José Luis Benejam y Antònia Camps a mantener las respectivas alcaldías. Además ha conseguido imponerse de forma contundente en Ferreries arrebatando el poder a la Entesa con Pedro Pons como futuro alcalde y ha logrado también la mayoría absoluta en Es Castell con el exalcalde Lluís Camps.

En Sant Lluís no está claro lo que puede pasar. El PP ha conseguido seis concejales y la izquierda suma otros seis (3 PSOE y 3 Volem Sant Lluís). La clave la tiene el partido regionalista XBalears, del que fue concejal de Ciudadanos, Jorge de Diego, que deberá decidir si da la alcaldía a Loles Tronch (PP) o a Silvia Pérez (PSOE).

53 concejales del PP y 32 del PSOE

En conjunto de los municipios de Menorca, el PP ha sido (igual que en 2019) el partido que más concejales ha obtenido, con un total de 53 ediles, de los 114 en disputa. Hace cuatro años los populares lograron 40 regidores. El PSOE recoge un total de 32 concejales, tres más de los 29 que tiene ahora. Las formaciones y las agrupaciones de electores más a la izquierda del PSOE suman 25 ediles, nueve menos de las 36 que logró hace cuatro años. En este caso hay que destacar el caso de Alaior, que en 2019 se presentó la agrupación de Junts per Lô, en la que había el PSOE, y en las elecciones de este domingo los socialistas se han presentado en solitario (logrando tres concejales), por los tres ediles logrados por Avançam Alaior (Més-Esquerra de Menorca). En las elecciones municipales de este año Ciudadanos desaparece de la escena municipal perdiendo los 5 concejales que obtuvo en 2019. El PI, que hace cuatro años sacó dos concejales, ha decidido no presentarse en estas elecciones. Sí que ha logrado un concejal Independents des Castell, más el de XBalears logrado en Sant Lluís. Y Vox, que no tenía representación, obtiene dos concejales.