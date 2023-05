A falta de contrastar sendos programas electorales para hallar los puntos de confluencia, en Sant Lluís todo apunta a una coalición de gobierno entre Partido Popular y xBalears.

Esta opción se vislumbra como la más probable por ambos lados del arco municipal. El concejal bisagra de XBalears, Jorge de Diego, admite que «me sentiré más cómodo» en un gobierno junto a los populares, que no con el PSOE y Volem Sant Lluís, cuyos «ideales no tienen nada que ver con los míos». Cabe recordar, además, que en el pasado fue edil con Ciudadanos, y antes, con el PP. «He sido afiliado y he trabajado con ellos, será más fácil».

El PSOE lo descarta

Por si quedara alguna duda, la número 1 del PSOE en Sant Lluís, Silvia Pérez, reconoció ayer que un pacto con xBalears «se presenta difícil por nuestra parte», sobre todo por «la trayectoria» en varios partidos de Jorge de Diego. «No nos inspira confianza».

Así, Pérez señaló que «resulta duro decirlo, pero casi es mejor quedarnos en la oposición, que gobernar con él», pero todo queda a expensas de lo que decida en los próximos días la agrupación socialista.

En Volem Sant Lluís, Joan Pons reconoció que «desde el principio tenemos claro que podemos pactar con el PSOE», sin embargo, «no se ha planteado con xBalears». Igualmente, «somos una agrupación de electores y decidiremos en asamblea en unos días, cuando baje el suflé».

Para la candidata popular, Loles Tronch, «lo más probable sea pactar con xBalears, pero dependerá de sus exigencias». Pero «no tengo líneas rojas, tenemos libertad para hacer lo que sea mejor para el pueblo», y para ello «no me cierro a nada», ni con el PSOE ni con Volem Sant Lluís.