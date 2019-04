Unidas Podemos afirma en Palma que es «la única opción progresista»

Unidas Podemos ha celebrado este sábado un acto en el Centre Cultural s'Escorxador de Palma, en el marco de la Ruta de presentación de candidatos y candidatas.

El cartel que ha presentado Podemos lo conformaban: Antònia Jover, Pep Malagrava, Mae de la Concha, Juan Pedro Yllanes, Gloria Santiago, Aurora Ribot, Viviana de Sans, Cristina Gómez y Alberto Jarabo. Como invitada, ha participado del acto también la portavoz adjunta en el Congreso y candidata por Navarra, Ione Belarra.

El candidato a la presidencia del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, ha querido recordar al inicio de su discurso que en 2015 y 2016 «aquí ya ganamos dos elecciones al PSOE», así como todas las instituciones donde se ha conseguido gobernar. A raíz de esta experiencia durante cuatro años, ha dicho, «está perfectamente comprobado, y no puede ser de otro modo: la única forma que se hagan políticas progresistas es votando Podemos».

Por su parte, la candidata en el Congreso, Antònia Jover, ha planteado «las tres opciones» de gobierno que se abren con las elecciones generales del 28 de abril: «El 'Trifachito', que nos quiere llevar a una España en blanco y negro que yo he vivido y a la que no quiero volver; uno de PSOE y C's, o sea, de derechas y que solo entiende el 155; y otra opción, la de que gobierne Unidas Podemos, es decir, un gobierno progresista». Además, ha añadido que Unidas Podemos «es el único partido que no venderá las Islas a Madrid».

La invitada, Ione Belarra, ha empezado diciendo que en los últimos días «estamos descubriendo cómo una trama mediática y de políticos y policías corruptos se puso a trabajar en contra Podemos», y ha añadido que «el silencio» de PP, C's y PSOE con esta trama «los acusa y revela que están de mierda hasta arriba». También ha asegurado que esto se debe «al miedo terrible que tienen no a Podemos, sino a toda la gente que tiene detrás Podemos, la que realmente puede cambiar este país».