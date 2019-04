Sugrañes se desmarca de la Estrategia 2030: "será como tapar Menorca con placas"

El PP cree que la Estrategia Menorca 2030, la hoja de ruta para generar el 85 por ciento de la energía que necesita la Isla con renovables, es "un documento meramente electoralista, no realista" y que de llevarse a cabo compromete el paisaje menorquín porque "significa llenar nuestro campo de placas solares", ha asegurado este miércoles la cabeza de lista al Consell, Coia Sugrañes. Para su número dos, Carlos Salgado, el plan de descarbonización presentado por la izquierda "obedece al intento desesperado de cubrir 4 años de naufragio del Consell en los que no han hecho nada".

Sugrañes ha añadido que esta estrategia "no es nuestro modelo, no es nuestro plan" ya que además afirma que no se les explicó en detalle ni goza del consenso político. Por eso en el pleno del pasado día 15 en el Consell la oposición votó en contra. "En el Plan Territorial Insular se habla de que serán necesarias mil hectáreas", será como "tapar Menorca con placas solares", ha criticado.

El PP apuesta por las interconexiones eléctricas de las islas con la península, los dos cables; más la instalación de placas en edificios públicos, en equipamientos como parkings, en las naves de polígonos y en los bloques de viviendas. Asimismo optar por colocar placas solares en "zonas ya degradadas" como Milà I y II, cerca de la desnitrificadora de Es Castell o en la zona de los lodos "si llegan a retirarlos" de la antigua depuradora de Ferreries. La Estrategia 2030 supone un consumo de territorio excesivo, han señalado Sugrañes y Salgado, "no es el modelo que hemos estado defendiendo".