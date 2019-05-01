Elecciones municipales 2019

Estas son las candidaturas de las elecciones en Alaior

|

Valorar:
Comenta
preload
Ayuntamiento de Alaior

Ayuntamiento de Alaior

02-05-2019

Los vecinos de Alaior tienen tres propuestas en las próximas elecciones municipales, como en las anteriores de 2015.

El PP renueva la candidatura con José Luis Benejam como alcaldable, ya que Coia Sugrañes pasa a encabezar la lista al Consell.

Por su parte, Junts per Lô, agrupación de electores de los partidos de izquierda, confía en Maria Camps como cabeza de lista.

En el PI, Joaquín Ferrer vuelve a ser su cabeza de lista.

Junts per Lô

1. MARIA CAMPS SINTES
2. BARTOLOMÉ SERVERA ESBERT
3. ANSELM BARBER LUZ
4. LUIS LÓPEZ CAMPS
5. EULÀLIA TORRÀ CANYELLES
6. MARC SERENA SPEITX
7. ALEXANDRE VIDAL SIERRA
8. MERCEDES LIPKAU CASTELL
9. BEATRIZ PONS CAULES
10. VÍCTOR FERRER OLIVES
11. PILAR PONS BARRO
12. PEDRO BARBER FULLANA
13. RITA BARBER RIUDAVETS

Suplentes
1. LLORENÇ PONS LLABRÉS
2. FRANCISCA RIUDAVETS FLORIT
3. ANTONI PAYERAS URBINA
4. ANTONIO PEREA VILLALONGA
5. FRANCISCA MELIÀ FLORIT
6. MAGDALENE KLARA BODEN
7. JOSEP MARIA TEIS MATAVERA
8. BORJA OLIVES VERGER
9. LAURECIA SEGUÍ TORRES
10. ANTONIO GÓMEZ ARBONA

PP

1. JOSÉ LUIS BENEJAM SAURA
2. MARÍA ANTONIA PONS MASCARÓ
3. RAFAEL QUINTANA VILLALONGA
4. CRISTÓBAL MARQUÉS PALLISER
5. MARÍA DEL MAR LÓPEZ CORRAL (Independiente)
6. LUIS ALBERTO AREVALO GONZÁLEZ
7. JAIME REURER MORLÁ
8. FRANCISCA CAMPS PALLISER
9. SERGI REURER OLIVES
10. MARÍA EULALIA CARDONA MASCARÓ
11. BERNARDO PONS MASCARÓ
12. JUAN SINTES RIUDAVETS
13. Mª MISERICORDIA SUGRAÑES BARENYS

Suplentes
1. CATALINA CARRERAS CARRERAS
2. ARTURO PONS REURER
3. ISABEL MARÍA PETRUS MELIÁ

PI

1. JOAQUIN FERRER LORENZO
2. EVA SEIFNER
3. JUAN GONZALEZ SEGURA
4. SANTIAGO MOREJON SANZ
5. JACKELINE HAWORTH SHELDON
6. PETER HAWORTH
7. MARIA DEL CARMEN CAVA PEREZ
8. FERNANDO BENEJAM MESTRES
9. MARIA GRACIA AMELLER ALZAMORA
10. VANESA LOPEZ FERNANDEZ
11. FRANCISCO JOSE PONS RAMON
12. JOSE FERNANDEZ GOMEZ
13. SOLEDAD RIERA SANCHEZ

Suplentes
Sin candidatos

Comentar

Normas de uso y aviso legal

El contenido de los comentarios es la opinión de los usuarios o internautas no de menorca.info

No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes, injuriantes, ilícitos o lesivos a terceros.

menorca.info se reserva el derecho de eliminar cualquier comentario inapropiado.


Todos sus comentarios serán previamente moderados. Gracias por participar.

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.