Estos son las candidaturas de las elecciones en Alaior

Los vecinos de Alaior tienen tres propuestas en las próximas elecciones municipales, como en las anteriores de 2015.
El PP renueva la candidatura con José Luis Benejam como alcaldable, ya que Coia Sugrañes pasa a encabezar la lista al Consell.
Por su parte, Junts per Lô, agrupación de electores de los partidos de izquierda, confía en Maria Camps como cabeza de lista.
En el PI, Joaquín Ferrer vuelve a ser su cabeza de lista.
1. MARIA CAMPS SINTES
2. BARTOLOMÉ SERVERA ESBERT
3. ANSELM BARBER LUZ
4. LUIS LÓPEZ CAMPS
5. EULÀLIA TORRÀ CANYELLES
6. MARC SERENA SPEITX
7. ALEXANDRE VIDAL SIERRA
8. MERCEDES LIPKAU CASTELL
9. BEATRIZ PONS CAULES
10. VÍCTOR FERRER OLIVES
11. PILAR PONS BARRO
12. PEDRO BARBER FULLANA
13. RITA BARBER RIUDAVETS
Suplentes
1. LLORENÇ PONS LLABRÉS
2. FRANCISCA RIUDAVETS FLORIT
3. ANTONI PAYERAS URBINA
4. ANTONIO PEREA VILLALONGA
5. FRANCISCA MELIÀ FLORIT
6. MAGDALENE KLARA BODEN
7. JOSEP MARIA TEIS MATAVERA
8. BORJA OLIVES VERGER
9. LAURECIA SEGUÍ TORRES
10. ANTONIO GÓMEZ ARBONA
PP
1. JOSÉ LUIS BENEJAM SAURA
2. MARÍA ANTONIA PONS MASCARÓ
3. RAFAEL QUINTANA VILLALONGA
4. CRISTÓBAL MARQUÉS PALLISER
5. MARÍA DEL MAR LÓPEZ CORRAL (Independiente)
6. LUIS ALBERTO AREVALO GONZÁLEZ
7. JAIME REURER MORLÁ
8. FRANCISCA CAMPS PALLISER
9. SERGI REURER OLIVES
10. MARÍA EULALIA CARDONA MASCARÓ
11. BERNARDO PONS MASCARÓ
12. JUAN SINTES RIUDAVETS
13. Mª MISERICORDIA SUGRAÑES BARENYS
Suplentes
1. CATALINA CARRERAS CARRERAS
2. ARTURO PONS REURER
3. ISABEL MARÍA PETRUS MELIÁ
PI
1. JOAQUIN FERRER LORENZO
2. EVA SEIFNER
3. JUAN GONZALEZ SEGURA
4. SANTIAGO MOREJON SANZ
5. JACKELINE HAWORTH SHELDON
6. PETER HAWORTH
7. MARIA DEL CARMEN CAVA PEREZ
8. FERNANDO BENEJAM MESTRES
9. MARIA GRACIA AMELLER ALZAMORA
10. VANESA LOPEZ FERNANDEZ
11. FRANCISCO JOSE PONS RAMON
12. JOSE FERNANDEZ GOMEZ
13. SOLEDAD RIERA SANCHEZ
Suplentes
Sin candidatos