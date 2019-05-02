Estas son las candidaturas de las elecciones en Ciutadella

En las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en Ciutadella se presentan nueve candidaturas, cinco de izquierdas y cuatro del centro derecha.
Repiten como cabeza de lista la alcaldesa Joana Gomila (PSM) y Noemí Gomila (PSOE). Renuevan sus candidatos el Partido Popular, que apuesta por Antoni Juaneda; Ciudadanos, que ha escogido a la exconcejal socialista Ana Pons Capella; Unidas Podemos-Gent per Ciutadella, que presenta a Fàtima Anglada; y el PI con Antoni Bosch.
También concurrirán tres partidos nuevos. Se trata de Vox, con el exdiputado del PP, Antoni Camps al frente; Actúa, con la que fue diputada de Podemos, Montse Seijas y el PLIE, con José María Camps.
CIUDADANOS
1. ANA MARIA PONS CAPELLA
2. JOAN TRIAY LLUCH
3. EUDIMIO JOSE CARRASCO GONZALEZ
4. JAUME ANGLADA BAGUR (Independiente)
5. ISABEL LEON MARTINEZ
6. PEDRO BERNARDO BERMUDEZ BALBIN
7. MARCOS MARQUES LLUFRIU (Independiente)
8. JOAN CANALS CORTES
9. DESIREE OLIVES MOLES (Independiente)
10. JULIA ANGLADA MARQUES (Independiente)
11. JUAN LORENZO PALLICER MERCADAL (Independiente)
12. JOAN FEDELICH CURSACH (Independiente)
13. MARIA GARCIA TALTAVULL (Independiente)
14. ANTONIO BARCIA BONET
15. CAROLINA IRENE GOMILA TRIAY (Independiente)
16. DIEGO ANGLADA LLUCH (Independiente)
17. JUAN PONS FLORIT (Independiente)
18. SARA ALCINA MESQUIDA
19. ANGELA ENCARNACION GARCIA CALDERON (Independiente)
20. JOSE MANUEL MORALES BOSCH
21. ANGELA GOMILA TRIAY (Independiente)
Suplentes
1. JOSE FELIPE NEGRETE CABALLERO
2. PALMIRA CELIA HITAR LOPEZ
3. ANTONIA SOLDADO GOÑALONS
PARTIDO POPULAR
1. ANTONIO LUIS JUANEDA CABRISAS
2. JUANA MARÍA PONS TORRES
3. BLANCA DE OLIVAR OLIVER
4. JUAN DAVID BENEJAM ESCANELLAS
5. MARÍA ANTONIA TALTAVULL FERNÁNDEZ (Independiente)
6. RAQUÉL PERICÁS NEGRETE
7. Mª ESPERANZA JUANEDA SALORD
8. SEBASTIÁN MESQUIDA PALLICER (Independiente)
9. Mª AUXILIADORA PONS SABATER
10. DANIEL OSCAR MARQUÉS PAPURELLO
11. Mª TERESA TORRENT PALLICER
12. PAOLA SÁNCHEZ GAYÓN
13. VICENTE ESTEVEZ GELABERT
14. JOSÉ FEDELICH MOLL (Independiente)
15. AGUSTÍN CARDONA ENRICH
16. Mª JOSÉ FERNÁNDEZ PICÓ
17. VICENTE CEDRES CAMPS
18. ADOLFO VILAFRANCA FLORIT
19. CARLOS JIMENEZ HIDALGO (Independiente)
20. ESPERANZA ROTGER HERNÁNDEZ (Independiente)
21. MARÍA ANA LÓPEZ OLEO
Suplentes
1. SANTIAGO PONS FEDELICH
2. Mª LUISA PONS FIGUEROLA
3. RAMÓN SAMPOL ANTICH
VOX
1. ANTONIO CAMPS CASASNOVAS
2. JAIME BRUNICARDI MARTÍNEZ
3. PEDRO MARQUÉS BAGUR
4. CLAUDIA PATRICIA VILLALOBOS SEGOVIA
5. ANTONIA SABATER MORLÁ
6. JOSÉ MARÍA CLEOFE ESTÉVEZ
7. ANTONIO TOBAJAS PONS
8. ANABEIDY RAMÍREZ SÁNCHEZ
9. BARTOLOMÉ TORRES MASCARÓ
10. IRENE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
11. MATÍAS MORENO MESQUIDA
12. LUIS ADRIÁN DOMINGO PONS
13. JUANA SABATER MORLÁ
14. JUAN MUÑOZ BAUTISTA
15. EUGENIA BAGUR MERA
16. MARÍA LUISA SÁNCHEZ LINÁREZ
17. JUAN FRACISCO GARCÍA GARCÍA
18. RICARDO ESTEBAN CORTÉS
19. JUAN SASTRE MERCADAL
20. JUANA TERESA BAGUR CASASNOVAS
21. MANUEL CARRASCO RUBIO
Suplentes
1. JOSÉ CASASNOVAS ANGLADA
2. MARÍA AUXILIADORA PONS ADRIÁN
3. PEDRO MERCADAL JUANEDA
PSOE
1. NOEMI CAMPS VILLALONGA
2. ANDREU BOSCH MESQUIDA
3. MARIA GRACIA MERCADAL MARQUÉS
4. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL
5. GUILLERMO ÁNGEL BOSCH LLUFRIU
6. ALEJANDRA BENEJAM PONS
7. ISAAC MASCARÓ MERCADAL (Independiente)
8. JOAN SALORD JUSTO (Independiente)
9. ANTONIA FLORIT MOLL (Independiente)
10. FRANCISCO MARQUEZ MEDEIRO
11. MARGARITA JUANA PONSETI ENRICH (Independiente)
12. JULIAN EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ
13. CAROLINA CERDA PONS
14. RICARDO DE LA FUENTE DURA
15. ASCENSION GUIRAO MARTINEZ
16. JOSEP AL.LES MERCADAL
17. PILAR SEGUÍ MASCARÓ
18. JOAN MASCARÓ BOSCH
19. MARIA ANGELES GARCIA MONJO
20. JOAN MARQUES COLL
21. MARIA PILAR CARBONERO SÁNCHEZ
Suplentes
1. GUILLERMO BOSCH BOSCH
2. MARGARITA SEGUÍ ENRICH
PSM-MÉS PER MENORCA
1. JOANA GOMILA LLUCH
2. JOSÉ LÓPEZ BOSCH
3. LAURA ANGLADA SEARA
4. ANDREU CARDONA MIR (Independent)
5. Mª JESÚS BAGUR BENEJAM (Independent)
6. PERE FIOL BENEJAM (Independent)
7. DAMIÀ MOLL CARDONA
8. CRISTINA MARTÍNEZ SALVADOR (Independent)
9. MIQUEL AMETLLER GOMILA
10. PILAR SERRA ROTGER (Independent)
11. SANTI GOMILA MARTÍ (Independent)
12. LINA SALORD RIPOLL
13. LAURA RIUDAVETS MARTÍ
14. JOAN FEBRER TORRES
15. ANNA GOMILA ANGLADA
16. ORIOL BARADAD BALDOMÀ
17. MÍRIAM GARCÍA VENDRELL (Independent)
18. JOSEP MARQUÈS OLEO (Independent)
19. JUANA MERCADAL MARQUÉS (Independent)
20. ANTONI RIUDAVETS SALORD (Independent)
21. JOSEP JUANEDA MERCADAL
Suplentes
1. MARTA MARQUES SEGUI
2. MATILDE MARQUÉS PIRIS
3. ANTONI RIUDAVETS PONS
PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)
1. JOSE MARIA CAMPS CAMPS
2. JAIME SOLER LLABRES
3. VICENTE SEGARRA JIMENEZ
4. RAQUEL MULET LLORENS
5. MARIA DEL CARMEN MARIN NIETO
6. ANTONIO CEREZO EZQUERRO
7. ALBERT CARRERAS PONS
8. SERGIO SANCHEZ MONTERO
9. PURIFICACIÓN MARÍN NIETO
10. TAMARA MORGADO FERRADANS
11. DIONISIO TOBAJAS NUÑEZ
12. BASILIO ARROYO MARTI
13. CARLOS TOBAJAS MENCHON
14. LORENA MOLL BORREGO
15. MARIA DEL MAR FERRADANS MIGUEZ
16. JOSE LUIS GARCIA DELGADO
17. RAFAEL BARBA MORENO
18. GUILLERMO TRIAY JAIMEZ
19. ROCIO LOPEZ TOBAJAS
20. VANESA AVILES VERDUGO
21. CARLOS MILAN CEREIJO
Suplentes
1. PETRA MENCHON MUNUERA
2. JOSE MIGUEL TALAVERA
EL PI
1. ANTONIO BOSCH BENEJAM
2. JOAN CARLES FORCADA MOLL
3. SILVIA MIR FRANCO
4. MIGUEL PONSETI SERVERA
5. ELISABET INGRID GENESTAR BOSCH
6. GUILLEM ANDREU GENESTAR BOSCH
7. DANIEL VAQUERA SINTES
8. VIRGINIA MIR FRANCO
9. ANNA LOPEZ FERNANDEZ
10. ANGEL DOMINGO JULIAN MARQUES
11. JUAN JAIME DEVESA PONS
12. ANTONIA FONT FORCADA
13. MARCOS GONZALEZ PEREZ
14. ENRIQUE TUR FERRER
15. MARIA ANGELES TORRES RIBOT
16. ANTONIA RAMON AGUILO
17. TRINIDAD MOLL GOMEZ DE LA TIA
18. ANTONIA MOLL ALLES
19. LLORENÇ ARGUIMBAU VIVO
20. ANTONIO PEDROL CANET
21. PABLO LLUCH MESQUIDA
Suplentes
1. MARIA AUXILIADORA RIUDAVETS ENRICH
2. ANA MARIA LLUCH GENESTAR
3. CRISTOBAL CAPO CERDA
UNIDAS PODEMOS -GENT PER CIUTADELLA
1. FÀTIMA ANGLADA AMETLLER
2. SERGIO SERVERA MORENO
3. CARLA GENER MARQUÉS
4. MARIA ASSUMPTA CALAFAT BOSCH
5. SEBASTIÀ SERVERA MOLL
6. NATI BENEJAM BAGUR
7. RAFAEL CARRETERO MORENO
8. TÒNIA FLORIT SALORD
9. DAVID MARTINEZ PABLO
10. CATERINA COLL MOLL
11. PACÍFIC CAMPS COLL (Independiente)
12. DANIELA GARCÍA TABARES (Independiente)
13. MARTA MEDINA CARBONERO
14. ARAM ORTEGA ADZERIAS
15. ELVIRA TRULA BASURTO
16. SANTIAGO AVENDAÑO BERENGUER
17. AFRYCA SOLER FULLANA
18. JULIO DE SOUZA FUENTES
19. FERNANDO OJEA ALVAREZ
20. MAE DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO
21. JOSÉ LUIS GARCÍA VALENZUELA
Suplentes
1. GISELA MEDINA CARBONERO
2. MANUEL SANTIAGO ENRIQUEZ
ACTÚA
1. Mª MONTSERRAT SEIJAS PATIÑO
2. JUAN MIGUEL SALORD SASTRE
3. Mª DELCIRA HENAO ECHEVARRIA
4. NICOLAS BRONDO MONSERRAT
5. ILEANA VERÓNICA PAZOS FERRERO
6. MOHAMED ACHEKHLAF LAACHIR
7. MÓNICA FERNÁNDEZ CASTELLO
8. LUIS ALFREDO MONTOYA ECHAVARRIA
9. MARÍA PONS CASASNOVAS
10. SANTIAGO CASTELLO CASALÍ
11. TERESA MERINO SEDANO
12. ANTONIO PONS CASASNOVAS
13. YELENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
14. ALBERTO GÓMEZ BERMEJO
15. Mª EUGENIA TARRILLO BUSTAMANTE
16. ANTONIO GARCÍA CID
17. Mª JESÚS PORTELA GONZÁLEZ
18. LUIS ALFONSO YEPES HINCAPIE
19. REGINA GARCÍA MATEOS
20. DAVID AYALA GÓMEZ
21. ELISABEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Suplentes
1. RAMON DAVID GARCÍA PÉREZ DE TUDELA
2. MÓNICA SÁNCHEZ MARTÍN