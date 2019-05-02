Elecciones municipales 2019

Estas son las candidaturas de las elecciones en Ciutadella

Se presentan nueve candidaturas, cinco de izquierdas y cuatro del centro derecha

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CIUTADELLA - FACHADA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUTADELLA

En Ciutadella en las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 se presentan nueve candidaturas.

02-05-2019

En las elecciones municipales del próximo 26 de mayo en Ciutadella se presentan nueve candidaturas, cinco de izquierdas y cuatro del centro derecha.

Repiten como cabeza de lista la alcaldesa Joana Gomila (PSM) y Noemí Gomila (PSOE). Renuevan sus candidatos el Partido Popular, que apuesta por Antoni Juaneda; Ciudadanos, que ha escogido a la exconcejal socialista Ana Pons Capella; Unidas Podemos-Gent per Ciutadella, que presenta a Fàtima Anglada; y el PI con Antoni Bosch.

También concurrirán tres partidos nuevos. Se trata de Vox, con el exdiputado del PP, Antoni Camps al frente; Actúa, con la que fue diputada de Podemos, Montse Seijas y el PLIE, con José María Camps.

CIUDADANOS

1. ANA MARIA PONS CAPELLA

2. JOAN TRIAY LLUCH

3. EUDIMIO JOSE CARRASCO GONZALEZ

4. JAUME ANGLADA BAGUR (Independiente)

5. ISABEL LEON MARTINEZ

6. PEDRO BERNARDO BERMUDEZ BALBIN

7. MARCOS MARQUES LLUFRIU (Independiente)

8. JOAN CANALS CORTES

9. DESIREE OLIVES MOLES (Independiente)

10. JULIA ANGLADA MARQUES (Independiente)

11. JUAN LORENZO PALLICER MERCADAL (Independiente)

12. JOAN FEDELICH CURSACH (Independiente)

13. MARIA GARCIA TALTAVULL (Independiente)

14. ANTONIO BARCIA BONET

15. CAROLINA IRENE GOMILA TRIAY (Independiente)

16. DIEGO ANGLADA LLUCH (Independiente)

17. JUAN PONS FLORIT (Independiente)

18. SARA ALCINA MESQUIDA

19. ANGELA ENCARNACION GARCIA CALDERON (Independiente)

20. JOSE MANUEL MORALES BOSCH

21. ANGELA GOMILA TRIAY (Independiente)

Suplentes

1. JOSE FELIPE NEGRETE CABALLERO

2. PALMIRA CELIA HITAR LOPEZ

3. ANTONIA SOLDADO GOÑALONS

PARTIDO POPULAR

1. ANTONIO LUIS JUANEDA CABRISAS

2. JUANA MARÍA PONS TORRES

3. BLANCA DE OLIVAR OLIVER

4. JUAN DAVID BENEJAM ESCANELLAS

5. MARÍA ANTONIA TALTAVULL FERNÁNDEZ (Independiente)

6. RAQUÉL PERICÁS NEGRETE

7. Mª ESPERANZA JUANEDA SALORD

8. SEBASTIÁN MESQUIDA PALLICER (Independiente)

9. Mª AUXILIADORA PONS SABATER

10. DANIEL OSCAR MARQUÉS PAPURELLO

11. Mª TERESA TORRENT PALLICER

12. PAOLA SÁNCHEZ GAYÓN

13. VICENTE ESTEVEZ GELABERT

14. JOSÉ FEDELICH MOLL (Independiente)

15. AGUSTÍN CARDONA ENRICH

16. Mª JOSÉ FERNÁNDEZ PICÓ

17. VICENTE CEDRES CAMPS

18. ADOLFO VILAFRANCA FLORIT

19. CARLOS JIMENEZ HIDALGO (Independiente)

20. ESPERANZA ROTGER HERNÁNDEZ (Independiente)

21. MARÍA ANA LÓPEZ OLEO

Suplentes

1. SANTIAGO PONS FEDELICH

2. Mª LUISA PONS FIGUEROLA

3. RAMÓN SAMPOL ANTICH

VOX

1. ANTONIO CAMPS CASASNOVAS

2. JAIME BRUNICARDI MARTÍNEZ

3. PEDRO MARQUÉS BAGUR

4. CLAUDIA PATRICIA VILLALOBOS SEGOVIA

5. ANTONIA SABATER MORLÁ

6. JOSÉ MARÍA CLEOFE ESTÉVEZ

7. ANTONIO TOBAJAS PONS

8. ANABEIDY RAMÍREZ SÁNCHEZ

9. BARTOLOMÉ TORRES MASCARÓ

10. IRENE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

11. MATÍAS MORENO MESQUIDA

12. LUIS ADRIÁN DOMINGO PONS

13. JUANA SABATER MORLÁ

14. JUAN MUÑOZ BAUTISTA

15. EUGENIA BAGUR MERA

16. MARÍA LUISA SÁNCHEZ LINÁREZ

17. JUAN FRACISCO GARCÍA GARCÍA

18. RICARDO ESTEBAN CORTÉS

19. JUAN SASTRE MERCADAL

20. JUANA TERESA BAGUR CASASNOVAS

21. MANUEL CARRASCO RUBIO

Suplentes

1. JOSÉ CASASNOVAS ANGLADA

2. MARÍA AUXILIADORA PONS ADRIÁN

3. PEDRO MERCADAL JUANEDA

PSOE

1. NOEMI CAMPS VILLALONGA

2. ANDREU BOSCH MESQUIDA

3. MARIA GRACIA MERCADAL MARQUÉS

4. MARIA ALEXANDRA MOLL TALTAVULL

5. GUILLERMO ÁNGEL BOSCH LLUFRIU

6. ALEJANDRA BENEJAM PONS

7. ISAAC MASCARÓ MERCADAL (Independiente)

8. JOAN SALORD JUSTO (Independiente)

9. ANTONIA FLORIT MOLL (Independiente)

10. FRANCISCO MARQUEZ MEDEIRO

11. MARGARITA JUANA PONSETI ENRICH (Independiente)

12. JULIAN EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ

13. CAROLINA CERDA PONS

14. RICARDO DE LA FUENTE DURA

15. ASCENSION GUIRAO MARTINEZ

16. JOSEP AL.LES MERCADAL

17. PILAR SEGUÍ MASCARÓ

18. JOAN MASCARÓ BOSCH

19. MARIA ANGELES GARCIA MONJO

20. JOAN MARQUES COLL

21. MARIA PILAR CARBONERO SÁNCHEZ

Suplentes

1. GUILLERMO BOSCH BOSCH

2. MARGARITA SEGUÍ ENRICH

PSM-MÉS PER MENORCA

1. JOANA GOMILA LLUCH

2. JOSÉ LÓPEZ BOSCH

3. LAURA ANGLADA SEARA

4. ANDREU CARDONA MIR (Independent)

5. Mª JESÚS BAGUR BENEJAM (Independent)

6. PERE FIOL BENEJAM (Independent)

7. DAMIÀ MOLL CARDONA

8. CRISTINA MARTÍNEZ SALVADOR (Independent)

9. MIQUEL AMETLLER GOMILA

10. PILAR SERRA ROTGER (Independent)

11. SANTI GOMILA MARTÍ (Independent)

12. LINA SALORD RIPOLL

13. LAURA RIUDAVETS MARTÍ

14. JOAN FEBRER TORRES

15. ANNA GOMILA ANGLADA

16. ORIOL BARADAD BALDOMÀ

17. MÍRIAM GARCÍA VENDRELL (Independent)

18. JOSEP MARQUÈS OLEO (Independent)

19. JUANA MERCADAL MARQUÉS (Independent)

20. ANTONI RIUDAVETS SALORD (Independent)

21. JOSEP JUANEDA MERCADAL

Suplentes

1. MARTA MARQUES SEGUI

2. MATILDE MARQUÉS PIRIS

3. ANTONI RIUDAVETS PONS

PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)

1. JOSE MARIA CAMPS CAMPS

2. JAIME SOLER LLABRES

3. VICENTE SEGARRA JIMENEZ

4. RAQUEL MULET LLORENS

5. MARIA DEL CARMEN MARIN NIETO

6. ANTONIO CEREZO EZQUERRO

7. ALBERT CARRERAS PONS

8. SERGIO SANCHEZ MONTERO

9. PURIFICACIÓN MARÍN NIETO

10. TAMARA MORGADO FERRADANS

11. DIONISIO TOBAJAS NUÑEZ

12. BASILIO ARROYO MARTI

13. CARLOS TOBAJAS MENCHON

14. LORENA MOLL BORREGO

15. MARIA DEL MAR FERRADANS MIGUEZ

16. JOSE LUIS GARCIA DELGADO

17. RAFAEL BARBA MORENO

18. GUILLERMO TRIAY JAIMEZ

19. ROCIO LOPEZ TOBAJAS

20. VANESA AVILES VERDUGO

21. CARLOS MILAN CEREIJO

Suplentes

1. PETRA MENCHON MUNUERA

2. JOSE MIGUEL TALAVERA

EL PI

1. ANTONIO BOSCH BENEJAM

2. JOAN CARLES FORCADA MOLL

3. SILVIA MIR FRANCO

4. MIGUEL PONSETI SERVERA

5. ELISABET INGRID GENESTAR BOSCH

6. GUILLEM ANDREU GENESTAR BOSCH

7. DANIEL VAQUERA SINTES

8. VIRGINIA MIR FRANCO

9. ANNA LOPEZ FERNANDEZ

10. ANGEL DOMINGO JULIAN MARQUES

11. JUAN JAIME DEVESA PONS

12. ANTONIA FONT FORCADA

13. MARCOS GONZALEZ PEREZ

14. ENRIQUE TUR FERRER

15. MARIA ANGELES TORRES RIBOT

16. ANTONIA RAMON AGUILO

17. TRINIDAD MOLL GOMEZ DE LA TIA

18. ANTONIA MOLL ALLES

19. LLORENÇ ARGUIMBAU VIVO

20. ANTONIO PEDROL CANET

21. PABLO LLUCH MESQUIDA

Suplentes

1. MARIA AUXILIADORA RIUDAVETS ENRICH

2. ANA MARIA LLUCH GENESTAR

3. CRISTOBAL CAPO CERDA

UNIDAS PODEMOS -GENT PER CIUTADELLA

1. FÀTIMA ANGLADA AMETLLER

2. SERGIO SERVERA MORENO

3. CARLA GENER MARQUÉS

4. MARIA ASSUMPTA CALAFAT BOSCH

5. SEBASTIÀ SERVERA MOLL

6. NATI BENEJAM BAGUR

7. RAFAEL CARRETERO MORENO

8. TÒNIA FLORIT SALORD

9. DAVID MARTINEZ PABLO

10. CATERINA COLL MOLL

11. PACÍFIC CAMPS COLL (Independiente)

12. DANIELA GARCÍA TABARES (Independiente)

13. MARTA MEDINA CARBONERO

14. ARAM ORTEGA ADZERIAS

15. ELVIRA TRULA BASURTO

16. SANTIAGO AVENDAÑO BERENGUER

17. AFRYCA SOLER FULLANA

18. JULIO DE SOUZA FUENTES

19. FERNANDO OJEA ALVAREZ

20. MAE DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO

21. JOSÉ LUIS GARCÍA VALENZUELA

Suplentes

1. GISELA MEDINA CARBONERO

2. MANUEL SANTIAGO ENRIQUEZ

ACTÚA

1. Mª MONTSERRAT SEIJAS PATIÑO

2. JUAN MIGUEL SALORD SASTRE

3. Mª DELCIRA HENAO ECHEVARRIA

4. NICOLAS BRONDO MONSERRAT

5. ILEANA VERÓNICA PAZOS FERRERO

6. MOHAMED ACHEKHLAF LAACHIR

7. MÓNICA FERNÁNDEZ CASTELLO

8. LUIS ALFREDO MONTOYA ECHAVARRIA

9. MARÍA PONS CASASNOVAS

10. SANTIAGO CASTELLO CASALÍ

11. TERESA MERINO SEDANO

12. ANTONIO PONS CASASNOVAS

13. YELENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ

14. ALBERTO GÓMEZ BERMEJO

15. Mª EUGENIA TARRILLO BUSTAMANTE

16. ANTONIO GARCÍA CID

17. Mª JESÚS PORTELA GONZÁLEZ

18. LUIS ALFONSO YEPES HINCAPIE

19. REGINA GARCÍA MATEOS

20. DAVID AYALA GÓMEZ

21. ELISABEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Suplentes

1. RAMON DAVID GARCÍA PÉREZ DE TUDELA

2. MÓNICA SÁNCHEZ MARTÍN

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