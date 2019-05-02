Elecciones municipales 2019

Estas son las candidaturas de las elecciones en Es Castell

Se presentan cinco listas, y solo repite unn cabeza de cartel de los comicios de 2015

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En las elecciones municipales del próximo 26 de mayo de Es Castell se presentan cinco candidaturas

En las elecciones municipales del próximo 26 de mayo de Es Castell se presentan cinco candidaturas

02-05-2019

En las elecciones municipales del próximo 26 de mayo de Es Castell se presentan cinco candidaturas (PP, PSOE, Som Es Castell, El PI y Ciudadanos).

Solo repite un cabeza de lista de las elecciones de 2015, Florencio Conde de El PI. El PP, tras la marcha del acalde Lluís Camps, ha apostado por Dionisio Marí, mientras que el PSOE ha presentado a Joana Escandell; Som Es Castell concurre con Joan Antoni Serra; y Ciudadanos se estrena con Miguel Bueno del Amo.

CIUDADANOS

1. MIGUEL BUENO DEL AMO SANZ

2. JOSEP PONS PONS

3. LOURDES TAJUELO BAÑO

4. JOSE PONS MARTINEZ (Independiente)

5. ROSA VAZQUEZ GARCIA

6. JESUS MENDEZ MATEU

7. ADRIANA CARDONA MENDEZ (Independiente)

8. FRANCISCO TUTZO ESCUDERO

9. MARIA TERESA BAIGES ARTIS

10. DENIS LACROIX (Independiente)

11. FRANCESC FLORIT SALORD

12. JUANA MARTINEZ SEGUI (Independiente)

13. SERGIO MALDONADO RODRIGUEZ (Independiente)

Suplentes

Sin candidatos

SOM ES CASTELL

1. JOAN ANTONI SERRA PUIG

2. GONÇAL ÀLVAR SEGUÍ CHINCHILLA

3. ÓSCAR GÓMEZ JIMÉNEZ

4. MARIA LUISA ÁLVAREZ GUASCH

5. MARIA INMACULADA PALTOR SIMON

6. SIMON FERRANDO PERELLÓ

7. GABRIEL CARDONA PRUNERA

8. MARIA BEGOÑA OQUIÑENA SMITH

9. SHEYLA MORENO PUIG

10. JUAN MIGUEL GOMILA RIBOT

11. LEONOR BERJA RIUDAVETS

12. MARIA TERESA SANTOS CORRALES

13. JOSE TADEO MIGUEL

Suplentes

1. IGNACIO GERMÁN SÁNCHEZ DARANAS

2. CRISTINA FULLANA DÍEZ

3. CARMEN VIRTUDES GONÇALVES

4. RITA PABST OTTOWA-RENE

5. EDUARDO JORQUERA BARRIUSO

6. DANIEL SINTES PONS

PARTIDO POPULAR

1. DIONISIO MARÍ CERVANTES

2. MATILDE MAMAJÓN LÓPEZ (Independiente)

3. BEGOÑA MERCADAL JIMENEZ

4. JOSÉ MANUEL MAMAJÓN LÓPEZ (Independiente)

5. JAIME FEDELICH CARRETERO

6. EMILIO DÍEZ QUEVEDO (Independiente)

7. MÓNICA FERNÁNDEZ OCAÑA (Independiente)

8. VERONICA SANTOS DE LA CASA (Independiente)

9. JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (Independiente)

10. MIGUEL ALZINA AGUDO

11. ÁNGELA CAMACHO LA TORRE (Independiente)

12. CAROLINA LÓPEZ ORTEGA

13. MARIO WOLLSTEIN SBERT

Suplentes

1. ANGELES MARGARITA CALDENTEY MERCADAL

2. MARIA JOSÉ ARNAL MARTÍNEZ

3. JOSÉ LUIS CAMPS PONS

EL PI

1. FLORENCIO CONDE CAMAROS

2. TERESA SIMONET PONS

3. JOSE MANUEL CANTALLOPS PONS

4. NATALIA ANTONIA CAZORLA SAMANIEGO

5. MOHAMED AMGHAR EL MOURABIT

6. JOSE CABRERA RUIZ

7. TRINIDAD GOMEZ LORENZO

8. SERGIO NAJERA CALVO

9. VICTORIA EUGENIA FERRER COLL

10. TERESA MERCADAL CONDE

11. FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ

12. SARAH JANE FLETCHER-ANKJAER

13. IRENE COLL FLORIT

Suplentes

1. GABRIEL MORALES ALBIS

2. MARGARITA BONNIN SINTES

PSOE

1. JUANA ESCANDELL SALOM

2. NOEMI GOMILA CARRETERO

3. SALVADOR MORAGUES GOMILA

4. JORDI VIDAL PONS

5. ANA ESTEFANIA TIL PONS

6. PEDRO SANCHEZ JURADO

7. IRENE TRIAY FEDELICH

8. BENJAMIN CARRERAS FONT

9. CATALINA TORRES MARTINEZ

10. BARTOLOMÉ GERARDO PONS FEMENIAS

11. MARGARITA FORTUNY PRETO (Independiente)

12. ANTONIO TRIAY PORTELLA

13. MONTSERRAT JUANICO CARRERAS

Suplentes

1. FRANCISCO ALVARO PETRUS MELIA

2. MARIA BORRÀS ANGLADA

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