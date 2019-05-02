Estas son las candidaturas de las elecciones en Es Castell

En las elecciones municipales del próximo 26 de mayo de Es Castell se presentan cinco candidaturas (PP, PSOE, Som Es Castell, El PI y Ciudadanos).
Solo repite un cabeza de lista de las elecciones de 2015, Florencio Conde de El PI. El PP, tras la marcha del acalde Lluís Camps, ha apostado por Dionisio Marí, mientras que el PSOE ha presentado a Joana Escandell; Som Es Castell concurre con Joan Antoni Serra; y Ciudadanos se estrena con Miguel Bueno del Amo.
CIUDADANOS
1. MIGUEL BUENO DEL AMO SANZ
2. JOSEP PONS PONS
3. LOURDES TAJUELO BAÑO
4. JOSE PONS MARTINEZ (Independiente)
5. ROSA VAZQUEZ GARCIA
6. JESUS MENDEZ MATEU
7. ADRIANA CARDONA MENDEZ (Independiente)
8. FRANCISCO TUTZO ESCUDERO
9. MARIA TERESA BAIGES ARTIS
10. DENIS LACROIX (Independiente)
11. FRANCESC FLORIT SALORD
12. JUANA MARTINEZ SEGUI (Independiente)
13. SERGIO MALDONADO RODRIGUEZ (Independiente)
Suplentes
Sin candidatos
SOM ES CASTELL
1. JOAN ANTONI SERRA PUIG
2. GONÇAL ÀLVAR SEGUÍ CHINCHILLA
3. ÓSCAR GÓMEZ JIMÉNEZ
4. MARIA LUISA ÁLVAREZ GUASCH
5. MARIA INMACULADA PALTOR SIMON
6. SIMON FERRANDO PERELLÓ
7. GABRIEL CARDONA PRUNERA
8. MARIA BEGOÑA OQUIÑENA SMITH
9. SHEYLA MORENO PUIG
10. JUAN MIGUEL GOMILA RIBOT
11. LEONOR BERJA RIUDAVETS
12. MARIA TERESA SANTOS CORRALES
13. JOSE TADEO MIGUEL
Suplentes
1. IGNACIO GERMÁN SÁNCHEZ DARANAS
2. CRISTINA FULLANA DÍEZ
3. CARMEN VIRTUDES GONÇALVES
4. RITA PABST OTTOWA-RENE
5. EDUARDO JORQUERA BARRIUSO
6. DANIEL SINTES PONS
PARTIDO POPULAR
1. DIONISIO MARÍ CERVANTES
2. MATILDE MAMAJÓN LÓPEZ (Independiente)
3. BEGOÑA MERCADAL JIMENEZ
4. JOSÉ MANUEL MAMAJÓN LÓPEZ (Independiente)
5. JAIME FEDELICH CARRETERO
6. EMILIO DÍEZ QUEVEDO (Independiente)
7. MÓNICA FERNÁNDEZ OCAÑA (Independiente)
8. VERONICA SANTOS DE LA CASA (Independiente)
9. JOSÉ RODRÍGUEZ SÁNCHEZ (Independiente)
10. MIGUEL ALZINA AGUDO
11. ÁNGELA CAMACHO LA TORRE (Independiente)
12. CAROLINA LÓPEZ ORTEGA
13. MARIO WOLLSTEIN SBERT
Suplentes
1. ANGELES MARGARITA CALDENTEY MERCADAL
2. MARIA JOSÉ ARNAL MARTÍNEZ
3. JOSÉ LUIS CAMPS PONS
EL PI
1. FLORENCIO CONDE CAMAROS
2. TERESA SIMONET PONS
3. JOSE MANUEL CANTALLOPS PONS
4. NATALIA ANTONIA CAZORLA SAMANIEGO
5. MOHAMED AMGHAR EL MOURABIT
6. JOSE CABRERA RUIZ
7. TRINIDAD GOMEZ LORENZO
8. SERGIO NAJERA CALVO
9. VICTORIA EUGENIA FERRER COLL
10. TERESA MERCADAL CONDE
11. FRANCISCO MARTINEZ RODRIGUEZ
12. SARAH JANE FLETCHER-ANKJAER
13. IRENE COLL FLORIT
Suplentes
1. GABRIEL MORALES ALBIS
2. MARGARITA BONNIN SINTES
PSOE
1. JUANA ESCANDELL SALOM
2. NOEMI GOMILA CARRETERO
3. SALVADOR MORAGUES GOMILA
4. JORDI VIDAL PONS
5. ANA ESTEFANIA TIL PONS
6. PEDRO SANCHEZ JURADO
7. IRENE TRIAY FEDELICH
8. BENJAMIN CARRERAS FONT
9. CATALINA TORRES MARTINEZ
10. BARTOLOMÉ GERARDO PONS FEMENIAS
11. MARGARITA FORTUNY PRETO (Independiente)
12. ANTONIO TRIAY PORTELLA
13. MONTSERRAT JUANICO CARRERAS
Suplentes
1. FRANCISCO ALVARO PETRUS MELIA
2. MARIA BORRÀS ANGLADA