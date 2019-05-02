Estas son las candidaturas de las elecciones en Maó

Hasta siete candidaturas se presentan en Maó en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, de las cuales hasta cinco son de centro o centro derecha (PP, Ciudadanos, Vox, PLIE y El PI) y dos de izquierdas (Ara Maó y PSOE).
Repiten los cabezas de lista de Ara Maó, la alcaldesa Conxa Juanola y del PP, Águeda Reynés, mientras que del PSOE se presenta el actual portavoz municipal Héctor Pons.
Ciudadanos por su parte presenta a Ricard Terré, que fue candidato socialista en las elecciones generales de 2016; mientras que Vox también apuesta por un exsocialista, Fernando Serrano, que fue concejal con Borja Carreras-Moysi.
El PI presenta a María Luisa Puertas y el PLIE concurre con Manuel Avilés.
CIUDADANOS
1. RICARDO ARTURO TERRE ALONSO
2. MARIA PONS ROSELLO
3. JOSE MARIA LLULL LLUFRIU
4. IGNACIO GOMEZ FERNANDEZ DE ARCAYA
5. BRISEIDA GIL GUEVARA
6. FRANCISCO SANCHEZ IGLESIAS
7. SANTIAGO MOLLA SERRANO
8. MARGARITA CAPO PONS (Independiente)
9. CRISTINA TOBES ESCOBAR
10. PALOMA ABAD RAMOS (Independiente)
11. GABRIEL AZNAR GOMILA
12. MARIA LUZ GARCIA GUTIERREZ (Independiente)
13. JOSE IGNACIO SEGUI CHINCHILLA
14. ASUNCION GILABERT ROMAN
15. JUAN ANTONIO PIRIS PARPAL
16. JOSE MARTIN OLIVES
17. RAMIRO LOPEZ AVILES (Independiente)
18. ESTHER CABALLERO MASIP (Independiente)
19. DANIEL POLLAN MONTOYA
20. EULALIA PILAR ESCUDERO SEGUI
21. CARLOS MIR CLAR (Independiente)
Suplentes
1. ISAAC CALVET CHICHARRO (Independiente)
2. OSCAR NIETO CIFUENTES (Independiente)
PARTIDO POPULAR
1. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE
2. MATEO FRANCISCO AÍNSA COLL
3. ANA LÍA NOVAL GARCÍA
4. LLORENÇ COLL PONS
5. BERNARDINO GELABERT PETRUS
6. SONIA HUGUET GELABERT (Independiente)
7. BASILIO FEBRER FLORIT (Independiente)
8. MARGARITA PONS SINTES
9. BEATRIZ ESTOPIÑAN GONZÁLEZ
10. DAVID DOMÍNGUEZ PÉREZ
11. CAROLINA VALVERDE MERCADAL
12. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO
13. NICOLÁS FERNÁNDEZ PONS
14. CATALINA MARTÍNEZ MERCADAL
15. JUAN FRANCISCO LÓPEZ RAVANALS
16. SANDRA PONS PONS
17. BERNARDO PAX BOSCH
18. AMANDA CAMPS MARTORELL
19. MÓNICA PRATS RICO
20. FRANCISCO FEBRER QUIRUGA
21. JULIA RUTH SANTA EUGENIA GUIM (Independiente)
Suplentes
1. MARGARITA PRATS GOMILA
2. JOAQUÍN TODO SALGADO
VOX
1. FERNANDO SERRANO LLABRÉS
2. ÓSCAR JOAQUÍN VALENZUELA CARMONA
3. NICOLÁS PRYSTAY BASA
4. IZASKUN URIARTE GIL
5. MARÍA DOLORES PULIDO BAGUR
6. BARTOLOMÉ CASALÍ ISERN
7. RAFAEL CÓRDOBA PEÑA
8. JUAN CARLOS ORTIZ BARCELÓ
9. ANA BELÉN CÓRDOBA MOYA
10. NURIA PONS MARTÍ
11. SEM FRANCISCO SEGUÍ FIOL
12. JORGE PETRUS NEF
13. TRINIDAD LÓPEZ SÁNCHEZ
14. DAVID LÁZARO OLIVES
15. ANA CATRINA HERMOSO RUIZ
16. ROBERTO GUISADO LÓPEZ
17. DAVID FIOL ROTGER
18. FEDERICO LÁZARO COMPANY
19. CRISTINA CARRETERO DE BURGOS
20. ASUNCIÓN SÁNCHEZ ONIEVA
21. FRANCISCO TOMÁS ORFILA NUEVO
Suplentes
1. MARÍA ISABEL PARLA DAVILA
2. JUAN GINES ÁLVAREZ
3. JAIME OLIVER GORNALS
ARA MAÓ
1. CONXA JUANOLA PONS
2. LAIA OBRADOR PONS
3. GABRIEL PONS PONS
4. MANUEL LORA BUZÓN
5. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS
6. ANTONI CARRILLOS CANTÓ
7. CRISTINA FERNÁNDEZ COLL
8. CATALINA FERRER FLORIT
9. JORDI TUTZÓ SANS
10. FERRAN ANDREU CAMPS
11. JUAN MERCADAL RIUDAVETS
12. CATERINA PEREIRA BORRÀS
13. JORDI ORELL VILLALONGA
14. MARGARIDA VINENT PALLISER
15. ÀGUEDA TUR QUEVEDO
16. ANA TOURIÑO MUXÍ
17. VIOLETA ILIEVA PETKOVA
18. LLUÏSA SINTES PONS
19. ANDREU ROSELLÓ GARRIGA
20. ÓSCAR GARCÍA LÓPEZ
21. ALBERT PONS SOCIAS
Suplentes
1. BARTOMEU SAURA JIMÉNEZ
2. ANTONIA VÍLCHEZ SÁNCHEZ
3. DALMAU MOTILLA SANS
4. FRANCISCO ELIAS PONS
5. FRANCISCA GUÀRDIA PONS
EL PI
1. MARISA LUISA PUERTAS VALLES
2. PEDRO MASSA QUINTANA
3. JAIME ALZAMORA MOYA
4. ADELA MARGARITA RODENAS SANSALONI
5. NICOLÁS BORDOY RIERA
6. FRANCISCA FERNÁNDEZ TUDURI
7. OMAR NEY CARBALLO FEMENIAS
8. FERNANDO DOBARRO ALVAREZ
9. VANESSA HERNANDEZ ARANDA
10. ANTONIO TORAL AVILA
11. EVA FREIRE LOSADA
12. GASPAR MIGUEL AZNAR SANS
13. FERNANDA ESTHER COLL MOYA
14. JUAN JOFRE MITE BENITES
15. MAGDA NOGUER TRIOLA
16. MAURO SANCHEZ OVIEDO
17. DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ
18. BARTOMEU CAÑELLAS COLOM
19. SANDRA KOMAROMY ROJAS
20. MARIA MAGDALENA ALZAMORA MOYA
21. MAGDALENA SANCHEZ OVIEDO
Suplentes
Sin candidatos
PSOE
1. HÉCTOR PONS RIUDAVETS
2. MARIA JOSÉ CAMPS ORFILA
3. CARLOS JAVIER MONTES VIVANCOS
4. MARIA DOLORES ANTONIO FLORIT
5. JOSE MANUEL GARCÍA PASCUAL
6. MARIA CARMEN SEGUÍ PUNTAS
7. ENRIQUE MAS MARTÍNEZ (Independiente)
8. MARÍA JUANA TUDURÍ BORRÁS (Independiente)
9. JOSÉ ANTONIO TUDURÍ BELLOT
10. MARGARITA MONJO SEGUÍ
11. ANTONIO MORLÀ QUINTERO
12. PAULA SEGUÍ CARLES (Independiente)
13. JOSEP MARIA BUÑUEL POLVOROSA
14. CRISTINA VIRGINIA FONT HARO
15. ROBERTO SASTRE CARRETERO
16. ADELAIDA PONS OLIVES (Independiente)
17. SANTIAGO FLORIT GOMILA
18. MARIA CRISTINA GARRIGA TENA
19. JUAN JULIO VENEGAS VILLALONGA
20. MARIA DEL PILAR CARRASCO PONS (Independiente)
21. JOSE COSTA TRUYOL
Suplentes
1. MARIA LUISA DUBÓN PETRUS
2. MIQUEL COMPANY PONS
PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)
1. MANUEL AVILES VERDUGO
2. MILAGROS SAURA TAURA
3. JAIME CARDONA MOLL
4. MARIA CRISTINA MORRO LOPEZ
5. EDUARDO ALEJANDRO CARBAJAL TORBAY
6. ROSA MARIA ROBLES GÓMEZ
7. JUAN JOSE FABREGAS CARLES
8. FRANCISCA CAMPS MARQUES
9. ROBISMAR RODRIGUEZ DE MORAES
10. JOSE LUIS ROLDAN ROMAN
11. DOLORES LOPEZ TOBAJAS
12. GABRIEL ANGEL TRIAY TUDURI
13. CRISTÓBAL GÓMEZ ALVAREZ
14. JOAQUINA JIMENEZ PARDO
15. JOSE MANUEL LOPEZ TOBAJAS
16. JOSE MARIA GALIOT JIMENEZ
17. SANDRA FERNANDEZ RODRIGUEZ
18. JOSE MANUEL JIMENEZ PEREA
19. CONCEPCION TOBAJAS NUÑEZ
20. AURORA GUTIERREZ SERRANO
21. MARIA DEL CARMEN SEDEÑO REYES
Suplentes
Sin candidatos