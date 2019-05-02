Elecciones municipales 2019

Estas son las candidaturas de las elecciones en Maó

Se presentan siete listas, de la cuales hasta cinco son de centro derecha

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Ayuntamiento de Maó.

Ayuntamiento de Maó.

02-05-2019

Hasta siete candidaturas se presentan en Maó en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, de las cuales hasta cinco son de centro o centro derecha (PP, Ciudadanos, Vox, PLIE y El PI) y dos de izquierdas (Ara Maó y PSOE).

Repiten los cabezas de lista de Ara Maó, la alcaldesa Conxa Juanola y del PP, Águeda Reynés, mientras que del PSOE se presenta el actual portavoz municipal Héctor Pons.

Ciudadanos por su parte presenta a Ricard Terré, que fue candidato socialista en las elecciones generales de 2016; mientras que Vox también apuesta por un exsocialista, Fernando Serrano, que fue concejal con Borja Carreras-Moysi.

El PI presenta a María Luisa Puertas y el PLIE concurre con Manuel Avilés.

CIUDADANOS

1. RICARDO ARTURO TERRE ALONSO

2. MARIA PONS ROSELLO

3. JOSE MARIA LLULL LLUFRIU

4. IGNACIO GOMEZ FERNANDEZ DE ARCAYA

5. BRISEIDA GIL GUEVARA

6. FRANCISCO SANCHEZ IGLESIAS

7. SANTIAGO MOLLA SERRANO

8. MARGARITA CAPO PONS (Independiente)

9. CRISTINA TOBES ESCOBAR

10. PALOMA ABAD RAMOS (Independiente)

11. GABRIEL AZNAR GOMILA

12. MARIA LUZ GARCIA GUTIERREZ (Independiente)

13. JOSE IGNACIO SEGUI CHINCHILLA

14. ASUNCION GILABERT ROMAN

15. JUAN ANTONIO PIRIS PARPAL

16. JOSE MARTIN OLIVES

17. RAMIRO LOPEZ AVILES (Independiente)

18. ESTHER CABALLERO MASIP (Independiente)

19. DANIEL POLLAN MONTOYA

20. EULALIA PILAR ESCUDERO SEGUI

21. CARLOS MIR CLAR (Independiente)

Suplentes

1. ISAAC CALVET CHICHARRO (Independiente)

2. OSCAR NIETO CIFUENTES (Independiente)

PARTIDO POPULAR

1. ÁGUEDA REYNÉS CALVACHE

2. MATEO FRANCISCO AÍNSA COLL

3. ANA LÍA NOVAL GARCÍA

4. LLORENÇ COLL PONS

5. BERNARDINO GELABERT PETRUS

6. SONIA HUGUET GELABERT (Independiente)

7. BASILIO FEBRER FLORIT (Independiente)

8. MARGARITA PONS SINTES

9. BEATRIZ ESTOPIÑAN GONZÁLEZ

10. DAVID DOMÍNGUEZ PÉREZ

11. CAROLINA VALVERDE MERCADAL

12. MIGUEL ÁNGEL SICILIA CARBONERO

13. NICOLÁS FERNÁNDEZ PONS

14. CATALINA MARTÍNEZ MERCADAL

15. JUAN FRANCISCO LÓPEZ RAVANALS

16. SANDRA PONS PONS

17. BERNARDO PAX BOSCH

18. AMANDA CAMPS MARTORELL

19. MÓNICA PRATS RICO

20. FRANCISCO FEBRER QUIRUGA

21. JULIA RUTH SANTA EUGENIA GUIM (Independiente)

Suplentes

1. MARGARITA PRATS GOMILA

2. JOAQUÍN TODO SALGADO

VOX

1. FERNANDO SERRANO LLABRÉS

2. ÓSCAR JOAQUÍN VALENZUELA CARMONA

3. NICOLÁS PRYSTAY BASA

4. IZASKUN URIARTE GIL

5. MARÍA DOLORES PULIDO BAGUR

6. BARTOLOMÉ CASALÍ ISERN

7. RAFAEL CÓRDOBA PEÑA

8. JUAN CARLOS ORTIZ BARCELÓ

9. ANA BELÉN CÓRDOBA MOYA

10. NURIA PONS MARTÍ

11. SEM FRANCISCO SEGUÍ FIOL

12. JORGE PETRUS NEF

13. TRINIDAD LÓPEZ SÁNCHEZ

14. DAVID LÁZARO OLIVES

15. ANA CATRINA HERMOSO RUIZ

16. ROBERTO GUISADO LÓPEZ

17. DAVID FIOL ROTGER

18. FEDERICO LÁZARO COMPANY

19. CRISTINA CARRETERO DE BURGOS

20. ASUNCIÓN SÁNCHEZ ONIEVA

21. FRANCISCO TOMÁS ORFILA NUEVO

Suplentes

1. MARÍA ISABEL PARLA DAVILA

2. JUAN GINES ÁLVAREZ

3. JAIME OLIVER GORNALS

ARA MAÓ

1. CONXA JUANOLA PONS

2. LAIA OBRADOR PONS

3. GABRIEL PONS PONS

4. MANUEL LORA BUZÓN

5. RAFAEL MUÑOZ CAMPOS

6. ANTONI CARRILLOS CANTÓ

7. CRISTINA FERNÁNDEZ COLL

8. CATALINA FERRER FLORIT

9. JORDI TUTZÓ SANS

10. FERRAN ANDREU CAMPS

11. JUAN MERCADAL RIUDAVETS

12. CATERINA PEREIRA BORRÀS

13. JORDI ORELL VILLALONGA

14. MARGARIDA VINENT PALLISER

15. ÀGUEDA TUR QUEVEDO

16. ANA TOURIÑO MUXÍ

17. VIOLETA ILIEVA PETKOVA

18. LLUÏSA SINTES PONS

19. ANDREU ROSELLÓ GARRIGA

20. ÓSCAR GARCÍA LÓPEZ

21. ALBERT PONS SOCIAS

Suplentes

1. BARTOMEU SAURA JIMÉNEZ

2. ANTONIA VÍLCHEZ SÁNCHEZ

3. DALMAU MOTILLA SANS

4. FRANCISCO ELIAS PONS

5. FRANCISCA GUÀRDIA PONS

EL PI

1. MARISA LUISA PUERTAS VALLES

2. PEDRO MASSA QUINTANA

3. JAIME ALZAMORA MOYA

4. ADELA MARGARITA RODENAS SANSALONI

5. NICOLÁS BORDOY RIERA

6. FRANCISCA FERNÁNDEZ TUDURI

7. OMAR NEY CARBALLO FEMENIAS

8. FERNANDO DOBARRO ALVAREZ

9. VANESSA HERNANDEZ ARANDA

10. ANTONIO TORAL AVILA

11. EVA FREIRE LOSADA

12. GASPAR MIGUEL AZNAR SANS

13. FERNANDA ESTHER COLL MOYA

14. JUAN JOFRE MITE BENITES

15. MAGDA NOGUER TRIOLA

16. MAURO SANCHEZ OVIEDO

17. DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ

18. BARTOMEU CAÑELLAS COLOM

19. SANDRA KOMAROMY ROJAS

20. MARIA MAGDALENA ALZAMORA MOYA

21. MAGDALENA SANCHEZ OVIEDO

Suplentes

Sin candidatos

PSOE

1. HÉCTOR PONS RIUDAVETS

2. MARIA JOSÉ CAMPS ORFILA

3. CARLOS JAVIER MONTES VIVANCOS

4. MARIA DOLORES ANTONIO FLORIT

5. JOSE MANUEL GARCÍA PASCUAL

6. MARIA CARMEN SEGUÍ PUNTAS

7. ENRIQUE MAS MARTÍNEZ (Independiente)

8. MARÍA JUANA TUDURÍ BORRÁS (Independiente)

9. JOSÉ ANTONIO TUDURÍ BELLOT

10. MARGARITA MONJO SEGUÍ

11. ANTONIO MORLÀ QUINTERO

12. PAULA SEGUÍ CARLES (Independiente)

13. JOSEP MARIA BUÑUEL POLVOROSA

14. CRISTINA VIRGINIA FONT HARO

15. ROBERTO SASTRE CARRETERO

16. ADELAIDA PONS OLIVES (Independiente)

17. SANTIAGO FLORIT GOMILA

18. MARIA CRISTINA GARRIGA TENA

19. JUAN JULIO VENEGAS VILLALONGA

20. MARIA DEL PILAR CARRASCO PONS (Independiente)

21. JOSE COSTA TRUYOL

Suplentes

1. MARIA LUISA DUBÓN PETRUS

2. MIQUEL COMPANY PONS

PROYECTO LIBERAL ESPAÑOL (P.LI.E.)

1. MANUEL AVILES VERDUGO

2. MILAGROS SAURA TAURA

3. JAIME CARDONA MOLL

4. MARIA CRISTINA MORRO LOPEZ

5. EDUARDO ALEJANDRO CARBAJAL TORBAY

6. ROSA MARIA ROBLES GÓMEZ

7. JUAN JOSE FABREGAS CARLES

8. FRANCISCA CAMPS MARQUES

9. ROBISMAR RODRIGUEZ DE MORAES

10. JOSE LUIS ROLDAN ROMAN

11. DOLORES LOPEZ TOBAJAS

12. GABRIEL ANGEL TRIAY TUDURI

13. CRISTÓBAL GÓMEZ ALVAREZ

14. JOAQUINA JIMENEZ PARDO

15. JOSE MANUEL LOPEZ TOBAJAS

16. JOSE MARIA GALIOT JIMENEZ

17. SANDRA FERNANDEZ RODRIGUEZ

18. JOSE MANUEL JIMENEZ PEREA

19. CONCEPCION TOBAJAS NUÑEZ

20. AURORA GUTIERREZ SERRANO

21. MARIA DEL CARMEN SEDEÑO REYES

Suplentes
Sin candidatos

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