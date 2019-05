Los partidos de Balears reducen al mínimo los gastos de campaña y evitan recurrir a los bancos

Se acabaron los fastos electorales, las comidas multitudinarias pagadas por los partidos, las grandes vallas repartidas por toda Balears, los regalos de gorras, camisetas y otros elementos de propaganda electoral. Los partidos políticos vuelven a apretarse el cinturón y reducirán al límite el gasto en esta inagotable campaña electoral. El coste global de la campaña rondará el 1,9 millones de euros, lo que sitúa las previsiones por debajo incluso de los 2.068.326 euros que ha previsto el Govern en concepto de subvenciones electorales.

El gasto que destinará cada partido a la campaña electoral no es comparable. Més es el partido que más gasto hará, 550.000 euros en las dos campañas, pero hay que tener en cuenta que al tratarse de un partido propio de las Islas no recibe ayuda de la dirección nacional del partido.

No pueden decir lo mismo PSIB y PP. El primero de ellos prevé gastar en estas dos citas electorales 485.000 euros, pero una parte de los gastos de merchandising y de cartelería los paga directamente la dirección de Ferraz. El PP asegura que gastará 315.000 euros, pero la cantidad cubre solo las elecciones autonómicas y a los consells. Las elecciones generales las financió la dirección nacional de Génova, que también hace frente a la organización de algunos gastos generales, como la organización de los actos centrales de campaña.

Esos 315.000 euros que prevé gastar el PP están muy lejos del 1,2 millones que gastó hace ocho años y el medio millón de hace cuatro, según los datos de la Sindicatura de Comptes. El recorte presupuestario es tan notable que hasta el PI prevé gastar más que el PP. El partido de Jaume Font calcula un gasto de entre 320.000 y 380.000 euros, de los que la mitad se irán en el envío de papeletas.

Podemos, Vox y Ciudadanos gastarán prácticamente lo mismo. Los dos primeros tienen una previsión de 80.000 euros en esta campaña –Podemos gastó 55.000 hace cuatro años– y Cuidadanos prevé gastar 70.000 euros.

La otra novedad de esta campaña es que los partidos evitarán recurrir a los bancos en la medida de lo posible. Podemos financiará la campaña con microcréditos y el PI hará lo mismo con la mitad del dinero presupuestado. El resto sí se pedirá a los bancos.

El PSIB, el PP y Més confían en recuperar el gasto con las subvenciones electorales del Govern en función de los resultados, además de aportaciones de los militantes. También Vox y Cs financiarán los gastos con aportaciones de los afiliados.

Sindicatura de Comptes

Los partidos tienen derecho al cobro de todos los gastos electorales que realicen, con algunos matices. El Govern paga una subvención a los partidos en función de los resultados que obtengan, pero solo tienen derecho a este dinero quienes hayan obtenido representación en el Parlament o en el Consell. La subvención es de 15.148 euros por cada diputado o conseller y de 0,499607 por cada voto.

Sin embargo, para poder recibir el dinero, deben justificar todos los gastos a la Sindicatura de Comptes, y no todo lo que presentan es subvencionable. Desde hace cuatro años, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura consideran que las comidas multitudinarias no son gastos electorales. Si los partidos quieren invitar, puede hacerlo pero no recibirán subvención por el gasto.