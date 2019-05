Ciudadanos aboga por una vía alternativa entre Ciutadella y Ferreries

El candidato de Ciudadanos a la presidencia del Consell, José Negrete, presentó ayer las propuestas de la formación en materia de movilidad. Entre la batería de medidas que pone encima de la mesa destaca la ampliación del Camí Vell para ofrecer una alternativa de circulación a la carretera general entre Ciutadella y Ferreries. Considera que «no puede mantenerse la dependencia de Ciutadella de una única arteria vial». Desde la formación naranja denuncian asimismo que el gasto de ocho millones para la reforma del tramo entre Ferreries y Ciutadella, tras dos años de molestias no ha servido para mejorar la seguridad y la agilidad de la vía y «nos aboca a una nueva reforma en un plazo corto de tiempo.

Negrete entiende asimismo que no pueden pasar otros cuatro años sin dotar Ciutadella de una estación de autobuses: «Los usuarios no tienen donde resguardarse del sol y la lluvia y no cuentan ni tan siquiera con lavabos portátiles».

Propone añadir una parada de autobús más entre Maó y Alaior para facilitar la conexión de los pueblos con el aeropuerto, actuar con más decisión, a través de obras que ganar seguridad en los giros a la izquierda, en los «puntos negros» y que los radares se ubiquen donde es más probable que se den infracciones, como en la zona del Pla Verd.

También consideran necesario habilitar un arcén en la carretera entre Es Mercadal y Fornells, entienden que el tramo Maó-Alaior no puede estar más tiempo en obras y llaman a mejorar el mantenimiento de los caminos rurales dependientes del Consell.