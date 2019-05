Estos son los programas de los partidos para las elecciones en Ciutadella

Ciutadella es el municipio donde sus ciudadanos tienen más opciones políticas en las próximas elecciones: cinco de izquierdas y cuatro del centro o centro derecha. Concurren PSM, PP, PSOE, GentxCiutadella, el PI, Ciudadadanos y se estrenan Vox, PLIE y Actúa.

Entre sus propuestas destacan los aspectos de movilidad, como la peatonalización de Es Born, y el uso de equipamientos culturales.

Todos los partidos apuestan por una plaza de Es Born peatonal

Unanimidad. Todos los partidos políticos creen que se debe impulsar la peatonalización de la céntrica plaza de Es Born, dejando solo el paso para vehículos la conexión de Sa Muradeta y el Passeig Sant Nicolau. Eso sí, antes creen que es necesario crear aparcamientos cerca del centro.

Tanto el PSM como Ciudadanos abogan por un parking subterráneo en La Pau, mientras que Unidas Podemos apuesta por un plan de movilidad que permita este mandato hacer realidad un Born peatonal. El PP quiere más aparcamientos cerca del centro, aunque no especifica las zonas y Vox promete mil nuevas plazas de estacionamiento, con aparcamientos subterráneos en la plaza de Es Pins, en La Pau y en la plaza Joan de Borbó (Empurdà), además de un parking en Dalt Sa Quintana.

El PSM destaca que este mandato se han creado 240 nuevos estacionamientos y se está trabajando en un aparcamiento de 200 plazas delante la antigua estación marítima. El PI, por su parte, está en contra de depender de los aparcamientos en la periferia, ya que «disuadirán a los turistas de no querer volver a Ciutadella». Actúa, en cambio, sí que está a favor de los aparcamientos disuasorios. El PP, El PI y Vox apuestan por suspender el Plan General, y Podemos por ponerlo en pausa. El PSOE quiere completar el carril bici y una red moderna de transporte público. Cs quiere la nueva estación de autobuses y que todos los buses estén en la Vía Perimetral. Vox y El PI proponen un puente que conecte el centro con Dalt Sa Quintana y Actúa un servicio público de alquiler de bicicletas. El PLIE, por su parte, no ha facilitado sus propuestas.

Todos apoyan el museo de Can Saura, menos Vox que lo vendería

Todos los partidos políticos están de acuerdo en impulsar un museo, tal y como está previsto en el edifico de Can Saura Miret, excepto Vox que aboga por vender lo que considera «un símbolo de despilfarro».

El PSM apuesta por convertirlo en un espacio de referencia, el PSOE «en un foco de irradiación cultural» y Unidas Podemos en «un museo moderno». El PP por su parte cree que se podría incluir en el museo de Can Saura «un espacio dedicado a la historia y cultura gastronómica», mientras que Cs considera que debe albergar los fondos de la Cova des Càrritx y un museo de Sant Joan. El PI defiende el uso cultural, y afirma que el que no lo entiende así «está desconectado de Ciutadella». Actúa, por su parte, apuesta por embellecer el patio de Can Saura y trasladar allí el área municipal de Cultura.

Otros equipamientos culturales

Los partidos también proponen otros equipamientos culturales. Todos coinciden en la importancia de reabrir el teatro de Es Born y la mayoría apuestan por construir la nueva escuela de música.

Otros proyectos propuestos son la recuperación de la muralla (PP), construir un teatro griego en la zona de Es Pla (PSOE y Unidas Podemos), convertir la Sala Multifuncional en un centro de convenciones para 1.200 personas (El PI), crear un centro de arte contemporáneo (Unidas Podemos) u homologar el Centro de Arte para que pueda acoger el bachillerato (Actúa).

Opiniones dispares sobre el autobús y acceso a Macarella

El servicio de bus a Macarella y la prohibición de acceder en coche durante los meses de verano genera diversidad de opiniones.

El PSM lo defiende, al ser «una buena solución para el colapso de Macarella», aunque cree que hay margen de mejora. Igual opina Unidas Podemos-Gent per Ciutadella, aunque cree que la prohibición de acceder en coche se podría limitar entre el 15 de junio y el 1 de septiembre y rebajar el precio del autobús. La propuesta de Actúa también va en este sentido: reducir el bus de junio a septiembre y que sea gratuito para los residentes.

El PSOE abre la puerta a «otras opciones», con las que no se tenga que renunciar ni al transporte público, ni a acceder con vehículos privados. Una postura similar tiene el PP, que cree que se debe poder compaginar transporte público y privado, a la vez que apunta la necesidad de acondicionar el camino «mejorando los tramos más problemáticos para que puedan transitar el bus, coches, motos y bicicletas con total seguridad».

Ciudadanos tampoco está de acuerdo en que «la excesiva protección de estas playas esté por encima de que los menorquines las puedan disfrutar», por lo que cree que las playas vírgenes del sur «tienen que contar con un aparcamiento adecuado y limitado».

Vox aboga por suprimir el servicio de bus a Macarella, «un invento que ha generado problemas de congestión en Cala Galdana, Cala Turqueta y Son Saura, y perjudicado a los predios del camino y al restaurante de Macarella». El PI puede entender que se limite el acceso «en horas de saturación», pero «no nos pueden limitar nuestras costumbres», como la de ir a hacer meriendas en la playa.

El tardeo: convivencia y cumplir las ordenanzas

Las formaciones políticas ante al auge del fenómeno del tardeo apuestan por el cumplimiento de las ordenanzas para evitar actuaciones incívicas. El PSM aboga por buscar un equilibrio entre convivencia vecinal y dinamización económica y cultural, y para ello cree que se debe revisar el convenio que permite los conciertos. El PSOE lo considera un atractivo, pero que debe estar regulado con una normativa, mientras que el PP ve necesario impulsar campañas de concienciación y más presencia policial para garantizar el cumplimiento de las ordenanzas. Unidas Podemos apuesta por regular el tardeo, no prohibiendo las actuaciones musicales, sino actuar sobre los bares de la zona. Ciudadanos reclama medidas efectivas para evitar el descontrol; el PI cree que se debe restringir en tiempo y zonas; y Actúa no quiere «un modelo como el de Magaluf». Vox lo ve «muy positivo», y que en todo caso se tendría que poner más control policial.