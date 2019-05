El PSOE presenta a «los mejores» para gobernar Ciutadella

La candidata dels PSOE a la alcaldía de Ciutadella, Noemí Camps, celebró ayer el acto de presentación de los miembros de su equipo, que definió como «formado, con experiencia y comprometido». Antes de introducir a todos los componentes, uno por uno, Camps hizo referencia a los resultados del pasado 28-A, que, en palabras de la socialista, «tiñeron Menorca de rojo», lo que aseguró que supone un impulso para «seguir adelante con las políticas que siempre han guiado el partido».

Así, con altas expectativas, Camps expone que su candidatura está conformada por las «mejores personas» para gobernar Ciutadella, que, además de ser empáticas y próximas, tienen, sobre todo, «ganas de trabajar por el municipio» y de hacerlo desde «el rigor y la honestidad».

Para el próximo mandato, Camps recordó que el PSOE no empieza a trabajar desde cero, sino que arrancaría con «mucho trabajo hecho», que le ha permitido avanzar en muchos aspectos desde el 2015. «En el 2015 no teníamos Centro de Alzheimer, no había apenas oportunidades laborales, los puertos se encontraban descuidados, la desaladora no funcionaba y no tenía conexiones», enumeró la socialista. «Ahora tenemos Centro de Alzheimer, hemos ocupado a unas 150 personas en Ciutadella, hemos invertido 8 millones en los puertos y la desaladora se ha puesto en marcha», continuó.

A pesar de las metas alcanzadas, Noemí Camps indicó que todavía quedan «retos por delante», como mejorar calles y urbanizaciones, construir pisos sociales, ampliar el geriátrico o habilitar la nueva escuela de música, entre otras propuestas. Por ello, hizo un llamamiento a la movilización, que haga posible que «el PSOE vuelva a liderar la izquierda en Ciutadella».