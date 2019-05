Vivienda y lengua centran el debate de los candidatos al Govern de Ultima Hora

Los candidatos al Govern de los principales partidos políticos en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo han debatido este lunes en Ultima Hora. En concreto, han participado Biel Company (PP), Francina Armengol (PSIB-PSOE), Juan Pedro Yllanes (Unidas Podemos), Miquel Ensenyat (Més per Mallorca), Jaume Font (PI), Marc Pérez-Ribas (Ciudadanos), Jorge Campos (Vox) y Martina Gual (Actúa).

Los problemas para acceder a la vivienda y la política lingüística han centrado el debate de los cabezas de lista celebrado organizado por Ultima Hora. Los cabezas de lista de los partidos de izquierdas han defendido la gestión realizada esta legislatura, mientras que los derechas se han mostrado críticos y han planteado sus propuestas alternativas para solucionar los problemas.

En materia de viviendas, el candidato de Ciudadanos ha señalado que «el suelo para poder edificar viviendas sociales es suficiente, pero las dos últimas legislaturas no se ha hecho».

Por su parte, Ensenyat ha puesto de manifiesto las dificultades que tienen las administraciones públicas. «La vara que te dan cuando te hacen alcalde o president no es mágica», ha declarado. Además, ha asegurado que uno de los objetivos de este mandato que termina ha sido la búsqueda de suelo, «pero tiene un proceso». Por ello, ha manifestado que antes se deben aplicar medidas complementarias, como campañas de promoción del alquiler o penalizar a los grandes tenedores.

Armengol ha asegurado que la vivienda es es uno de los temas fundamentales y «esta legislatura se ha avanzado muchísimo, tenemos una ley de Vivienda y 1.000 viviendas de los grandes tenedores para pasar a gestión pública». Además, ha avanzado que si gobierna tras el 26M «pasaremos de 1.800 viviendas a 5.000 la próxima legislatura».

La candidata socialista también se ha defendido de las acusaciones de los partidos de derechas y ha reiterado que «ante la demagogia y la mentira ya hay en marcha promociones de viviendas. Para hacerlo se requiere una tramitación». También ha esbozado otras medidas para ampliar el parque público de viviendas, como la compra de pisos vacios para que los gestione el Ibavi.

Font ha argumentado que «hemos crecido en 300.000 personas y nos ha cogido dormidos. Hace 15 años los ayuntamientos cedían suelo para viviendas, pero en las dos últimas legislaturas no han hecho ninguna. Han fracasado».

Ante esta situación, ha expreado que los que tengan suelo deben ponerlo a disposición. El PI propone aumentar el índice del número de viviendas sin aumentar volumen, que se haga una ley exprés para que las viviendas pasen de 100 a 70 metros y así aumentarán un 50 %. «Yo no quiero okupas, quiero que estén en una casa». También ha asegurado que la administración debe poner a los promotores «una alfombra roja» y ha puesto como ejemplo retrasos en la concesión de licencias en Ajuntaments, como Calviá.

Company ha expresado que la vivienda es el principal problema de la legislatura. Además, ha justificado que cuando era conseller del Govern de Bauzá no hicieron viviendas públicas porque «no se vendían». En este punto, ha destacado que «en 2016 explotó un problema de vivienda y no se ha hecho ninguna vivienda nueva de protección oficial, antes de 2016 sobraban las viviendas».

Para solucionar este problema cree que «se deben poner viviendas sobre la mesa, hay suelo suficiente y no sé por qué no se debe utilizar al sector privado». Propone hacer 8.000 viviendas a 150.000-200.000 euros y para que se puedan comprar ofrece a los jóvenes financiación al 100 %; 80 % del banco y el 20 % del Govern. Además, propone bajar el impuesto de transmisiones. «Comprar una casa a 500 euros al mes es una buena inversión y un ahorro». Para los que no puedan comprar, propone alquileres a 500 euros y ha preguntado por qué no se ha hecho estos cuatro años.

Campos ha criticado que hasta ahora no se haya hecho nada y ha acusado al Pacte de proponer «medidas chavistas del 'exprópiese', igual que Hugo Cháves». También ha ironizado con la casa que se ha comprado el líder de Podemos. «Defiendo la política de vivienda de Podemos, de Pablo Iglesias, que se ha podido ir de Vallecas a Galapagar. yo quiero que el que vive el que está en Son Gotleu se pueda ir a Son Vida».

Yllanes ha respondido que para el candidato de Vox «el que vive en Vallecas tiene que morir en Vallecas, el que nace en Son Vida tiene que morir en Son Vida. Si eso es todo lo que usted puede criticar de la política de vivienda de Podemos».

El candidato de Unidas Podemos también ha apostado por construir y recuperar la viviendas vacías en manos de los fondos buitres. «Hemos impulsado la ley de vivienda este mandato y queremos impulsar el reglamento en el que la vivienda es un derecho, defendible en los tribunales. Quiere que las competencias se transmitan a las comunidades y ayuntamientos para establecer topes al alquiler y también pide aumentar el número de inspectores», ha detallado.

Armengol ha defendido su gestión y ha asegurado que el pasado mandato no se hicieron políticas de vivienda y se vendieron suelos públicos. «Ahora tenemos 1.000 viviendas más que podemos gestionar, no sé en qué Islas han estado estos años», ha recriminado a los partidos de derecha y ha recordado las promociones que hay en marcha. «Seguiremos en esta línea de trabajo, de poder construir más viviendas y ayudaremos a las fianzas del alquiler social». «Yo entiendo que las tres derechas están un poco nerviosas porque gobernar con esos planteamientos tan radicales al señor Company lo averngüenzan», ha sentenciado.

Company ha insistido en que no se han construido viviendas este mandato y ha instado a la presidenta del Govern que le diga «donde están y vamos a verla, las mentiras tienen las patas muy cortas».

Armengol ha respondido que «los proyectos que se están ejecutando ahora son de la época de Antich» y Company le ha pedido que «no se ponga nerviosa». A lo que la socialista le ha espetado que ha sido «el peor conseller de Vivienda de la historia».

En tono irónico el candidato del PP ha concluido que es «el peor de todos, soy el demonio». y ha cerrado el turno reclamando una normativa mucho más ágil y «conceder las licencias en tres meses y no en 18».

¿Qué proponen en materia de educación y lengua?

En Educación, el candidato del PP ha defendido un modelo plurilingüe, con libre elección de centros y gratuidad de 0-3 años. Ha criticado que el Pacte no quiera darle el mismo tratamiento a los centros públicos y concertados y ha anunciado la gratuidad del transporte público a los concertados. También ha puesto en valor la FP. Respecto al modelo lingüístico, ha señalado que lo deja claro la Constitución. «Tenemos el deber y la obligación de que todo el mundo conozca las dos lenguas y las domine perfectamente cuando termine la formación, junto con una tercer lengua», ha manifestado.

El candidato de Ciudadanos propone una formación el libertad. «No queremos hacer un TIL sino una incorporación de lengua extranjera progresiva» y también ha destacado la importancia de la FP.

El candidato de Més cree que el problema es que el fracaso escolar y ha destacado que el abandono es muy alto, así como la situación de las infraestructuras, ya que hay barracones. Ha destacado la puesta en marcha de la Facultad de Medicina y la necesidad de potenciar la FP.

La candidata socialista ha recordado que cuando llegó al Govern «había una crispación enorme y se habían despedido a 1.000 profesores» y ha asegurado que ahora se invierte más que nunca.

Gual cree que el presupuesto actual no es suficiente y sostiene que se deben garantizar las plazas de guarderías. Cree que el catalán no debe ser una imposición, sino que es un plan.

Yllanes propone educación pública, gratuita, de calidad y en catalán, disminuir el número de alumnos en las aulas y aumentar más profesores, así como un plan de infraestructuras.

Campos cree que «el sistema educativo ha fracasado estrepitosamente porque hay unos índices de fracaso escolar del 25 % y los sucesivos gobiernos no han hecho nada». Vox propone una reforma educativa en la que los padres puedan elegir la lengua y el centro que quieran. Apuesta por el cheque escolar, «el dinero público, basado en el nivel de renta, se entrega a las familias para que elijan el centro que quieran».También propone evaluaciones externas al nivel de los centros.

En su opinión, «el tema estrella es la falta de libertad lingüística, es una aberración prohibir la escolarización en la lengua materna de los niños, se utiliza el catalán para adoctrinar a los niños en el pantacatalanismo». En este punto, ha asegurado que esto «es posible porque lo ha aprobado el PP con mayoría absoluta».

Campos ha asegurado que «sin derogar la Ley de Normalización de Lenguas no se podrá permitir a las familias poder elegir. Nuestra propuesta es garantizar los derechos de los hablantes de ambas lenguas».

El número uno de la lista del PI ha precisado que Baleares es la comunidad que más ha crecido en los últimos 25 años y los que más lo hará en los próximos años. «El tema educativo ha funcionado, mis hijas son bilingües. El sistema educativo en España no funciona porque hay muchas leyes. En lo que hemos fallado esta legislatura es en el pacto educativo que no firmamos a principios de legislatura».

En materia de lengua, Proposta per les Illes propone ayudar a la lengua más débil para que no desaparezca e intentar introducir un tercer idioma en la enseñanza..

Ante las críticas, Armengol ha precisado que le parece lamentable «tirar a bajo todo el sistema educativo porque tenemos los jóvenes mejor preparados de toda la historia gracias a los maravillosos profesores, porque venimos de que nuestros abuelos eran analfabetos». Ha ligado el fracaso escolar al modelo económico de las Islas y ha acusado al PP de eliminar los derechos de los profesores.

Company ha insistido en que «tenemos un fracaso escolar importante. No nos podemos olvidar de que somos los peores de España, tenemos un gran problema y hay que solventarlo, parece que todo va bien y no pasa nada. Creo que hay que trabajar mucho con la concertada y no puede ser que para tener las ayudas le pongan una ratio de 35 alumnos por aula».

¿Qué proponen los candidatos en materia de carreteras?

En relación a las nuevas autopistas, Company ha asegurado que se deben acabar una serie de infraestructuras, como el Segundo Cinturón, pero también apostar por el transporte público.

El candidato del PI considera fundamental arreglar los 700 km de carreteras secundarias, ampliar el tren y el metro, pero ha precisado que para ello es necesaria la colaboración de Madrid.

El cabeza de lista de Ciudadanos ha apostado por las carreteras seguras.

El candidato de Vox cree que se debe potenciar el transporte público, «el que tenemos es tercermundista, pero no va a solucionar el grave problema de movilidad que tenemos. Hay que complementar el transporte público y mejorar las carreteras, no se a hecho nada en décadas». En su opinión, «necesitamos alargar las autopistas a Santanyí y Alcúdia y solucionar los accesos. No se trata de hacer un escalextric, pero sí mejorar lo que tenemos».

Armengol ha señalado que seguirán insistiendo en el transporte público y ha recordado la electrificación de la red de tren que se ha realizado este mandato, entre otras actuaciones. La socialista apuesta por el tranvía en la Bahía de Palma, que conecte el aeropuerto con el centro y una tarifa plana de transporte integrado para jóvenes de 25 euros al mes que permita fidelizarlos.

El candidato de Unidas Podemos ha señalado que es insostenible que haya tantos coches y defiende el tren, para lo que propone reclamar al Estado las inversiones necesarias para ello.

Ensenyat ha declarado que es la hora del tren y ha apostado por tener un transporte público eficaz y rápido.

Por último, Gual ha precisado que los estudios demuestran que al haber más carreteras se compran más coches. Ha puntualizado que se deben comprar más coches.

¿Qué proponen en política fiscal y económica?

En materia de fiscalidad, empleo y economía Armengol apuesta por un presupuesto público gestionado desde el rigor y la coherencia y ha puesto como ejemplo lo que se ha hecho estos cuatro años. «Quién más tiene debe pagar más», ha señalado, al tiempo que ha defendido la ecotasa, implantada esta legislatura. «La política del PSOE es redistribuir la riqueza a través de los servicios públicos», ha expresado.

Ensenyat ha precisado que Baleares es la comunidad que tiene la presión fiscal más alta y ha pedido medidas que nos sitúen como al resto de comunidades. Respecto a la ecotasa, ha expresado su satisfacción por el hecho de que se vaya aceptando por el resto de partidos. En cuando a los impuestos medioambientales que proponen, ha precisado que no tienen una función recaudatoria sino disuasoria porque «hay empresas que contaminan y se les debe gravar».

Pérez-Ribas ha acusado al Pacte de izquierdas de subir impuestos, mientras que ha asegurado que Ciudadanos apuesta por bajarlos si gobierna tras las elecciones del próximo domingo.

Yllanes apuesta por la progresividad y que «el que más tiene, más pague». Además, ha defendido la ecotasa. Respecto a la financiación cree que hay que «pelear para llegar a la media estatal».

Gual cree que «bajar impuestos beneficia a los acumuladores de capital» y ha destacado que Actúa apuesta por aumentar impuestos a los que más contaminan o tienen viviendas vacías.

Campos cree que «pagamos demasiados impuestos, que van a mantener una superestructura administrativa que se tiene que reducir, se dan subvenciones a todo hijo de vecinos y entidades golpistas y anticonstitucionales como la OCB. Apostamos por reducir la presión fiscal como el Impuesto de Patrimonio y Sucesiones y para ello propone reducir la administración y cerrar los entes que son agencias de colocación».

Font ha señalado que «el sobrecoste que supone vivir en Islas hace empobrecer y esto nos está haciendo bajar a la mínima expresión». Como ejemplo ha mostrado un reportaje del Económico, donde se explica Baleares es la región con más presión fiscal. «El Estado cobra más impuestos que los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma y aquí no repercute». Por ello, ha reclamado tener influencia en Madrid para cambiar este tema. Además, ha precisado a Unidas Podemos y Actúa que «los ricos no son los que pagan impuestos porque tiene sociedades».

Company ha explicado que apuesta por una bajada de impuestos que afecta a rentas medias y bajas. Ha destacado la eliminación del Impuesto de Donaciones y Sucesiones. Además, ha acusado al Pacte de doblar impuestos. «Cuando Armengol llegó la economía crecía al 4 % y ahora nos la deja al 2 %», ha recriminado. Ante esta situación ha pedido reformas y simplificar la administración.

En el turno de intervenciones que han tenido los candidatos al inicio Armengol ha defendido que los socialistas han demostrado este mandato que saben «gobernar desde el consenso y el diálogo». Entre otros logros de su gestión ha destacado el crecimiento económico y la lucha contra el cambio climático, entre otros. Además, ha destacado que pretenden seguir repartiendo el crecimiento y avanzando en derechos, desde el diálogo y el consenso. «Soñamos unas Islas aún mejor», ha concluido.

Company ha explicado que su proyecto se fundamenta en «solucionar los proyectos de la gente, que se han agravado», ya que entiende que es más difícil acceder a una vivienda, hay menos limpieza; ha puntualizado que este mandato había 4.000 millones más. El candidato del PP también ha prometido bajar los impuestos, «impulsar la economía, dar apoyo al turismo y al emprendedor, cambiar el prohibir por incentivar y apostar por el consenso», así como ayuda a las familias con más cobertura sanitaria y educativas.

Font ha explicado que necesitamos ser competitivos. «Hemos retrocedido 64 posiciones en Europa». Su programa intenta que seamos capaces de pactar para tener un modelo productivo y sostenible, así como crecer a nivel de investigación y de ser competitivo en el exterior. «Nuestro prograna intenta salir adelante con humildad y ganas de llegar a acuerdos», ha precisado.

Yllanes ha asegurado que Unidas Podemos es la garantía de los acuerdos por el cambio y ha subrayado que este mandato en políticas sociales, de vivienda y del territorio y sociales han sido «el impulso para tomar medidas valientes y progresistas». Además, ha advertido que «no podemos perder ni un minuto más, tenemos que lograr que la vivienda sea un derecho». «La lucha contra el cambio climático tampoco admite demora», ha señalado el candidato de la formación morada que ha ofrecido vertebrar Mallorca con el ferrocarril y el transporte público gratuito para menores de 26 años.

Pérez-Ribas ha señalado que llevamos demasiados años de bipartidismo. «Ante la la política de vivienda del PSIB y PP ofrecemos construir política social. Ante los impuesto que nos ahogan a empresas y familias, ofrecemos bajar el IRPF autonómico y por cada euro que suba Pedro Sánchez. Ante el abandono escolar impulsaremos educación de calidad y ha destacado la FP». El candidato de Ciudadanos ha asegurado que el turismo es uno de los principales motores de las Islas y ha asegurado que «haremos que la temporada dure todo el año y combatiremos la turismofobia».

Ensenyat ha dicho que las mayorías absolutas se han acabado y cree que es positivo porque apela al diálogo. Su objetivo es revalidar la mayoría progresista en las instituciones que nos ha permitido lograr hitos tan importantes como la renta social garantizada. Cree que jugarán un papel muy importante en retos como la vivienda y que sean coherentes con el discurso de aquí y de Madrid.

Campos ha agradecido la invitación porque no estamos acostumbrados a que nos inviten. «Los ciudadanos estamos cansados de las grandes promesas. Vox se presenta porque es el resultado de la transformación del Círculo Balear en partido porque partidos que tuvieron la oportunidad de hacerlo no lo hicieron y otros caminaron en sentido contrario», ha manifestado. Además, ha criticado el la administración está sobredimensionada, «la inmigración absolutamente desmesurada, un sistema educativo que es la punta de lanza para que un sector pantacatalanista se asiente en las instituciones».

Gual ha pedido pactos de Estado como la violencia de género y el pacto de Toledo, rescate social y lucha contra la exclusión social, entre otros.

El bloque de viviendas ha sido uno de los que más debate ha suscitado entre los candidatos. Armengol ha defendido su gestión, mientras que Company, Font, Pérez-Ribas y Campos le han reprochado que no haya hecho nada este mandato.

La educación también ha sido objeto de debate y la candidata del PSIB-PSOE ha lanzado una lanza en defensa del trabajo de los profesores, ante las críticas al fracaso educativo que han lanzado los candidatos del PP, Ciudadanos y Vox.