Estos son los programas de los partidos para las elecciones en Es Castell

Un total de cinco candidaturas se presentan en las próximas elecciones locales en Es Castell: PP, PSOE, Som Es Castell, El PI y Ciudadanos.

El futuro de los cuarteles de la Explanada, una vez que durante esta mandato se ha conseguido su titularidad pública, centran las propuestas de los partidos.

Los cuarteles abren la puerta a la reubicación del geriátrico

Los antiguos cuarteles de la plaza Explanada de Es Castell marcan con su presencia el centro del pueblo y siguen haciendo lo propio con el debate político, 19 años después de que salieran a subasta tras ser desafectados por el Ministerio de Defensa. Tras su adquisición pública firmada este año por el Govern, se abre el proceso de determinar sus usos. Parte de la campaña electoral vuelve a girar en torno a los vetustos inmuebles militares que siguen esperando, castigados por el paso del tiempo.

La titularidad pública de los cuarteles, que se reparte entre el Govern y el Consell (Conde de Cifuentes-Ingenieros) y el Ayuntamiento (Duque de Crillón-Intendencia) abre la posibilidad a reubicar servicios como el geriátrico proyectado en la parcela de Es Clot de Santa Anna, y para cuya construcción ya existía el compromiso de la Conselleria balear de Servicios Sociales. Un edificio de nueva planta y 70 plazas, con la previsión de que funcione en 2021, que ahora dependerá del nuevo equilibrio de fuerzas que salga este domingo de las urnas y de la opción, o no, de modificar el convenio ya existente.

Todas las fuerzas políticas se refieren a esta importante infraestructura en sus programas. Tanto PP como El PI, que han sido socios de gobierno estos últimos cuatro años y artífices del convenio con el Govern para construir el centro en Santa Anna, están abiertos a cambiar esa parcela por la plaza Explanada. «Si gobernamos pediremos al Govern si ese convenio se puede cambiar y el geriátrico puede instalarse en el cuartel de Ingenieros, ya lo llevábamos en nuestro programa en 2015, pero entonces el inmueble era de la Sareb», afirma Dionisio Marí, número uno del PP. Pero advierte que «tenemos claro que no perderemos la inversión», es decir, que si el convenio no se puede modificar, apostarán por el geriátrico de nueva planta en Santa Anna antes que nada. De igual modo Proposta per les Illes (El PI) contempla en su programa electoral impulsar la rehabilitación del cuartel Duque de Crillón, para que albergue una escuela de música, talleres culturales, las entidades del pueblo y un Casal Jove más grande. «Cambiar el geriátrico a los cuarteles no será un problema para nosotros, siempre que se lleve al ‘Conde de Cifuentes’, pero de momento el convenio firmado es el de Santa Anna», señala el alcaldable Florencio Conde.

El PSOE también quiere el geriátrico en el centro del pueblo pero su propuesta difiere: plantean ofrecer al Govern el ‘Duque de Crillón’ para crear en el cuartel de Intendencia el geriátrico destinado a mayores dependientes. Som Es Castell por su parte propone arrancar urgentemente un proceso participativo para decidir el uso del ‘Conde de Cifuentes’ y elaborar un plan especial que defina las actuaciones en los alrededores de la plaza. Som apuesta por un geriátrico cuya ubicación fomente la relación social del usuario, es decir, céntrico.

Ciudadanos lanza la idea de crear una sala multifuncional en el cuartel Conde de Cifuentes y en un ala, abrir una residencia «tipo Arcadia, con apartamentos y servicios comunes» que podría atraer mayores de toda España y Europa, al mismo tiempo que abriría también una residencia municipal para mayores en el cuartel de Intendencia.

Luchar contra el cierre del comercio local y la 'ciudad dormitorio'

Todos los partidos apuestan por revitalizar el tejido comercial del municipio, con un problema de desaparición de negocios que agudiza la tendencia a convertirse en una ‘ciudad dormitorio’ de Maó. El PSOE propone revitaliza el polígono industrial con una nueva fase de edificación si fuera necesaria, así como la adecuación de las vías y espacios comunitarios. También plantean hacer más visibles «todos los activos del municipio, indicaciones de ubicaciones de interés, señalización clara y facilidad de acceso» así como apoyar a las asociaciones de comerciantes y empresarios. Desde Som Es Castell se hace defensa del comercio local «como generador de puestos de trabajo estables» y prometen estudiar «la adecuación progresiva de las tasas» y asesorar y ayudar al pequeño comercio para compartir recursos y gastos comunes. Som también se compromete a orientar la política de compras municipal hacia los productores locales.

El PP quiere dar continuidad a su política de ferias y mercados, potenciándolas para atraer turismo que consuma en el municipio y también promete una bajada de impuestos que estimule al comercio local.

El PI recoge en su programa de economía y comercio la necesidad de «fomentar el comercio de proximidad, apoyando al pequeño empresario en la formación e implementación de nuevas tecnologías».

Ciudadanos por su parte se explaya en este apartado y afirma que «el tejido empresarial basado en el comercio local, principal fuente de ingresos en nuestro municipio, está desapareciendo». El partido que lidera Miguel Bueno del Amo cree necesario establecer políticas que incentiven y protejan el comercio local. Propone reducir o eliminar las tasas a los nuevos negocios y fomentar la actividad comercial incentivando ferias de interés turístico, técnico o industrial. Cs propone asimismo facilitar los trámites a proyectos de empresas privadas.

Creación de nuevos espacios: una sala multifuncional y un auditorio

Todos los partidos coinciden en la necesidad de dotar al municipio de nuevos espacios. Ciudadanos, Som Es Castell y El PI proponen la creación de una sala multifuncional para dar respuesta a las necesidades del pueblo. Som no propone ubicación concreta, Cs la sitúa en el cuartel Conde Cifuentes y el PI también la colocaría en la Explanada. El PP propone la reforma del cuartel de Intendencia para albergar espacios culturales y una sala polivalente y el PSOE anuncia un espacio de artes plásticas en Es Soleiet y un Centre de Joventut.

Abordar las mejoras que siguen pendientes en las urbanizaciones

Los socialistas anuncian que crearán una Concejalía específica de Urbanizaciones e impulsarán un plan de embellecimiento de sus calles, parques y plazas. El PP contempla el saneamiento y alumbrado de Trebalúger, y terminar el proyecto de la Escola de Natura en dicha urbanización. El PI promete impulsar el proyecto de alcantarillado en Cala Sant Esteve; Som Es Castell habla de afrontar de manera ecológica la mejora de infraestructuras en urbanizaciones, y Cs apuesta por dotarlas de fondos para ejecutar alcantarillado y otros servicios.