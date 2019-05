Los candidatos de Alaior firman de nuevo por mejorar Cala en Porter

Cala en Porter se convierte en objeto de debate cada cuatro años, cuando como ahora se celebran elecciones locales. Así se comprobó el martes en el debate del Centre Cultural de Alaior, cuyo salón de actos resultó insuficiente para acoger a todos los interesados en escuchar a los tres candidatos. Entre críticas al adversario y un alud de propuestas transcurrió el encuentro entre José Luis Benejam (PP), Maria Camps (Junts per Lô) y Joaquín Ferrer (El Pi), moderado por Josep Pons Fraga, editor de «Es Diari».

Cala en Porter

Joaquín Ferrer es residente en Cala en Porter y se convirtió en representante de los vecinos al advertir las deficiencias y la falta de servicios que padece la zona residencial. Una escoleta de 0 a 3 años fue una de sus reivindicaciones. «Los jóvenes solo tienen allí una discoteca», dijo.

El debate giró en torno a la propuesta de Junts per Lô de crear una Junta de Distrito, que permita a los alrededor de 1.000 residentes poder tomar sus propias decisiones. Maria Camps la defendió para que «deje de ser la gran olvidada» y se invierta allí la mayor parte de lo que se recauda. José Luis Benejam y Joaquín Ferrer no comparten la propuesta de Junts. Incluso ironizaron sobre la creación de «una república independiente». El candidato de El Pi se mostró más crítico con Junts per Lô que con el PP que ha gestionado el Ayuntamiento en los últimos ocho años.

Red de pluviales

La importancia de acometer la obra de la red de aguas pluviales en la población de Alaior es compartida por todos. Una persona del público explicó el riesgo de inundaciones en la zona de Cala en Busquets. Maria Camps recordó como el Govern de Bauzá desvió a Campos la inversión reservada a Alaior. La gestión del actual equipo de gobierno de este proyecto fue motivo de debate. Maria Camps les acusó de inactividad, mientras Benejam lamentó la falta de apoyo de Junts a una propuesta municipal, que según Camps nunca existió.