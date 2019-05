El reparto de concejales apenas cambia la relación de fuerzas por bloques

Los resultados de las elecciones van a provocar modificaciones considerables en la constitución de los gobiernos municipales, con cambios de alcalde en la mayoría de municipios, de hecho solo tres –Ciutadella, Alaior y Es Mercadal– repetirán, pero un análisis en conjunto de todos los pueblos revela pocos cambios en la representación que tendrán los partidos políticos en los plenos municipales y aun menos en relación a los grandes bloques de izquierda y derecha.

El PP volverá a ser con gran diferencia el partido con más concejales, un total de 40 de los 112 de todos los municipios. Los populares pierden tres regidores en relación a lo que le depararon las elecciones de 2015 y junto a Ciudadanos, que suma dos concejales para contabilizar un total de cinco, alcanzan los 45 ediles, uno menos de los que sumaban los partidos del bloque de derecha hace cuatro años, cuando, cabe recordar, se repartían en el conjunto de Menorca dos concejales más (114).

La caída de las confluencias

A pesar de que el PSOE resulta gran ganador de la noche al obtener virtualmente cuatro alcaldías (hace cuatro años obtuvo solo dos y a mitad de mandato perdió Es Migjorn), ese salto cualitativo no tiene especial reflejo en lo cuantitativo. Suma en el conjunto de Menorca 29 concejales, uno más que hace cuatro años. También Més per Menorca, incluidas las enteses ganan un concejal para quedarse en 17.

No obstante, el bloque de izquierdas se ve mermado por un fenómeno de alcance nacional, la pérdida de fuerza de las confluencias surgidas del impulso del 15-M y de Podemos. Las caídas de Ara Maó, Volem Sant Lluís y Gent per Ciutadella y el estancamiento de Junts per Lô y Som Es Castell arrojan un saldo de tres concejales menos (suman 19) y provoca la pérdida de las dos alcaldías que ostentaban.

El partido bisagra por excelencia en las pasadas elecciones, el PI, que posibilitó un gobierno de izquierdas en Sant Lluís y uno de derechas en Es Castell, se queda exactamente igual, con dos concejales. Pese a obtener mejores resultados en número de votos deja de ser decisivo para los pactos.