El PSOE pide presidir el Consell los cuatro años, pero Més lo cuestiona

La presidenta del Consell, Susana Mora, considera que los resultados del domingo facultan al PSOE para ostentar el cargo en exclusiva durante cuatro años, pero Més per Menorca no lo tiene tan claro y emplaza la resolución de esta cuestión a las negociaciones por venir, sin descartarla tampoco. «De entrada, entendemos que debemos pedir la presidencia durante todo el mandato», aseguraba ayer tarde Mora recordando que esta cuestión se discutió de forma más equilibrada y enconada en 2015. Entonces Més y PSOE tenían los mismos consellers con una diferencia de apenas un puñado de votos, lo que derivó en la presidencia compartida, un contexto aquel que se ha transformado ahora en un número distinto de representantes (cuatro y tres) y nueve puntos porcentuales de diferencia en número de papeletas emitidas a su favor. Por su parte, la vicepresidenta primera y candidata de Més, Maite Salord, expone que «el PSOE no es la lista más votada en el Consell (lo es el PP) y Més es imprescindible para formar gobierno, tenemos que hablar», siempre, afirma, desde la «voluntad lógica» de alcanzar un acuerdo para reeditar el pacto de fuerzas progresistas.

Esta reedición del tripartito en el Consell depende de lo que suceda con Unidas Podemos, la única formación política de las tres implicadas que no es necesaria para configurar un equipo de gobierno con mayoría suficiente. PSOE y Més per Menorca se han mostrado dispuestos a retomar las cosas donde las van a dejar, con ocho consellers y tres partidos representados, cuando entre ambos suman ya los siete representantes suficientes para ir aprobando medidas en el pleno.