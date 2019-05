Ocho alcaldes para un nuevo mandato municipal en Menorca

Tras las elecciones municipales del pasado domingo queda claro, a falta de alguna sopresa mayúscula, los nombres de los ocho alcaldes y alcaldesa de Menorca, que serán investidos el próximo sábado 15 de junio.

Solo de dos de los ocho actuales actuales repetirán (Joana Gomila y Francesc Ametller), y los otros seis serán nuevos. De los ocho primeros ediles, cinco serán mujeres y tres hombres.

De los ocho municipios, tres ha habido mayoría absoluta: Alaior, Ferreries y Es Migjorn, y en el resto a partir de ahora se abre el periodo para los pactos de gobiernos municipales.

CIUTADELLA. PSM-Més y socialistas no necesitan a Podemos-GxC

Ciutadella es claramente el granero de los votos del nacionalismo de izquierdas menorquín. El electorado premió a PSM Més per Menorca con un concejal más. Sus siete ediles suman con los cuatro del PSOE una mayoría holgada, que puede incluso prescindir de los que han sido hasta ahora sus socios de gobierno, Unidas Podemos-Gent x Ciutadella. Los socialistas no han conseguido en Ciutadella liderar la mayoría de izquierdas; han sido los menorquinistas y Joana Gomila quienes han rentabilizado la acción de gobierno, lejos de desgastarse. Si se busca reeditar el tripartito, en manos de Podemos, EU y GxC estará decidir si les interesa tener una personalidad propia o diluirse entre sus socios.

(Joana Gomila. Foto: JOSEP BAGUR)

MAÓ. El PSOE pasa a liderar las políticas de la izquierda

Claro ejemplo del cambio de papeles con el empuje del PSOE: donde antes tenían que ir a rebufo de confluencias y agrupaciones de izquierdas ahora serán los socialistas quienes marquen el paso. Héctor Pons se perfila como alcalde con sus siete concejales más el apoyo del que hasta ahora ha sido su socio, Ara Maó. La derecha de PP y Cs ni siquiera unida sumaría. Pons ha hecho un trabajo constante en los últimos cuatro años para dar visibilidad a la gestión del PSOE en el Ayuntamiento y el domingo recogió los frutos. Conxa Juanola, quien con la fuerza que le otorgó el empate con unos socialistas de capa caída en 2015 reclamó los cuatro años de alcaldía, ahora acepta que para seguir con las políticas de izquierdas en el municipio deberá ceder la vara de mando.

(Héctor Pons. Foto: HP)

ALAIOR. Benejam: la tranquilidad de tener mayoría absoluta

En Alaior la pugna electoral ha sido durísima. Dos bloques separados por 271 votos, a favor una vez más del Partido Popular y su cara más famosa, José Luis Benejam. Él será el alcalde con la comodidad que le otorga la mayoría absoluta de siete concejales y enfrente tendrá una oposición monocorde, la de Junts per Lô, la unión de la izquierda que una vez más tiene que asumir su frustración de no poder expulsar al PP del Ayuntamiento. Ya van dos intentos. PSOE, PSM-Els Verds y Esquerra de Menorca decidieron en 2015 acudir juntos para optimizar el voto de izquierda pero el resultado no ha sido el esperado. Aunque juntos aumentaron votos, el techo lo alcanzaron en 2015 con 1.986 votos. Esta vez han bajado veinte, prácticamente permanecen estables. Deberán analizarlo.

(José Luis Benejam. Foto: GEMMA ANDREU).

ES CASTELL. PSOE y SOM expulsan al PI y PP del Ayuntamiento

Todos sabían en la noche del domingo que si PSOE y Som Es Castell sumaban para gobernar, la larga etapa de centro-derecha en el Ayuntamiento habría terminado. Y así fue. Faltan las negociaciones y la comparativa de programas, pero tanto socialistas como la agrupación Som tienen por objetivo expulsar a PI y PP del gobierno municipal y sus siete concejales –tras el descenso del PP de 6 a 5–, así lo permiten. Los populares afrontaban varias incógnitas en Es Castell, la sustitución del liderazgo de Lluís Camps estos últimos ocho años; y la división de la derecha, con la opción de Ciudadanos, que finalmente no obtuvo representantes. Pese a todo, su mayoría de votos y los cinco ediles logrados, más la subida del PI de Florencio Conde no bastan para retener el gobierno.

(Joana Escandell. Foto: GEMMA ANDREU).

SANT LLUÍS. El PI ya no es decisivo para el bloque de Volem-PSOE

Volem Sant Lluís puede, con las cuentas electorales en la mano, sacudirse de encima a un socio con el que no ha tenido buenas relaciones el pasado mandato, el concejal del PI, Llorenç Carretero. Entenderse siempre es mejor a dos bandas que a tres, reconoció Joan Pons, el número uno de Volem, ya en la noche electoral. Otra cosa será la predisposición de la virtual alcaldesa, Carol Marquès, a renovar el acuerdo con quien fue su compañero de equipo cuando Carretero militaba en las filas socialistas. Sant Lluís volverá a ser de izquierdas pero esta vez será el PSOE el que lleve la batuta, ha conseguido girar la tortilla en el equilibrio municipal, en el que el PP sigue tocado y ahora compite con Ciudadanos, que se estrena en la Corporación.

(Carol Marquès. Foto: GEMMA ANDREU).

ES MERCADAL. Ametller puede gobernar en minoría otros 4 años

Sin duda es uno de esos resultados en los que pesa la personalidad del candidato, Francesc Ametller, y su capacidad de arrastrar votos. Ya se sabe que en las distancias cortas, las elecciones municipales, el perfil del número uno cuenta y mucho. El socialista repitió victoria, aunque no con la mayoría absoluta deseada. Sobre la mesa está la posibilidad de seguir gobernando en minoría, con mano izquierda, negociación y apoyos puntuales, o fraguar un pacto con Entesa, que pese al aumento de votos respecto a 2015 no ha logrado alcanzar al PSOE y se ha quedado con los mismos cuatro ediles. Pese a la pérdida de un concejal los socialistas mantienen su fortaleza en el municipio. Ametller resiste desde que en 2010 tomó la alcaldía.

(Francesc Ametller. Foto: JOSEP BAGUR).

FERRERIES. Febrer puede gobernar en solitario pero ofrece diálogo

L’Entesa repitió mayoría absoluta, aunque sea con un margen ajustado, y no depende de pactos ni apoyos de otras fuerzas políticas para gobernar. Joana Febrer tomará el relevo a Josep Carreres en la alcaldía, y ya ofreció al PSOE entrar en el equipo de gobierno, tras conocer que había revalidado los seis concejales de su antecesor, aunque los socialistas a priori prefieren mantenerse al margen. Febrer anuncia que quiere hacer del diálogo su forma de trabajar, con socialistas pero también con la oposición cuando la importancia de los temas así lo requiera. Pese a la distancia en concejales, solo 190 votos separan al PP de la Entesa. La mayoría de izquierdas en el municipio es muy clara: los siete concejales de PSOE y L’Entesa suman 1.491 apoyos.

(Joana Febrer. Foto: JOSEP BAGUR).

ES MIGJORN. El PP gestionará con la mayoría más ajustada

En Es Migjorn cinco votos decantaron la mayoría absoluta en favor del PP, que con sus cinco concejales podrá gobernar sin sobresaltos después de cuatro años turbulentos de la izquierda. La crisis municipal vivida, que acabó con la expulsión del alcalde del PSOE y una gran inestabilidad, se interpreta como el factor clave que ha pesado en la elección de la derecha. Una diferencia tan ajustada pone de relieve la división existente en el municipio. Los populares podrán llevar a cabo sus políticas sin cortapisas, pero la promesa de Antònia Camps es que a partir de ahora se gobernará para todos. En manos de los socialistas, que han perdido dos concejales respecto a 2015, está también ejercer una oposición serena y dejar atrás los enfrentamientos.

(Antònia Camps. Foto: JOSEP BAGUR).