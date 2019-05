El PSOE pone en duda la fórmula Junts per Lô tras otro asalto fallido en Alaior

El segundo intento fallido de desbancar al Partido Popular de la alcaldía de Alaior uniendo las fuerzas de todos los partidos de izquierda ha abierto las primeras grietas. La formación que se siente más perjudicada es el PSOE, que ha visto cómo, empujado por los vientos de cola a nivel nacional, recuperaba alcaldías en otros municipios, mientras en Alaior sus siglas quedaban diluidas en la fórmula Junts per Lô que encabeza la independiente Maria Camps y que por segundo mandato consecutivo tendrá que bregar en la oposición.

La postura oficial de los socialistas de Alaior, expresada por el secretario general de la agrupación local, Antoni Perea, es que prefieren esperar a la reunión que mantendrán a finales de semana para «valorar lo que ha ocurrido y analizar dónde hemos podido fallar», sin embargo, algunos pesos pesados de la formación en Alaior, como el presidente de la ejecutiva local, Antoni Gómez Arbona, ponen el acento en que «el pueblo ha dicho por dos veces que esta fórmula no le gusta».

Gómez Arbona considera que el PSOE «tiene mucho más tirón que esta cosa –es el término literal que utilizó– de Junts per Lô, guste o no es una realidad que tenemos que aceptar. Hace unos años parecía que iba a funcionar, pero no ha sido así», afirmó. En ese sentido Pau Morlà, el enlace con la ejecutiva insular del partido y diputado electo en el Congreso, reconocía que «está claro que los resultados no son los que queríamos», aunque recordaba que en los carteles electorales figuraban las siglas de todos los partidos.

Morlà defendía no obstante que ahora lo importante es «apoyar a los concejales que estarán en la oposición» y ponía de relieve el importante caudal de votos obtenidos, casi 2.000, que obligan a a administrar correctamente y a proceder con «seny, responsabilidad y rigurosidad».

Voces de Esquerra de Menorca como la de Josep Portella destacan que la experiencia ha sido positiva y apunta a otros factores que han influido, como el carácter tradicionalmente de derechas de Alaior, la figura del candidato del PP, José Luis Benejam, llegado de fuera y sin cargas previas, o el hecho de que finalmente Ciudadanos, aunque era su intención, no haya presentado candidatura, algo que atribuye a los movimientos del PP para no dividir el voto.