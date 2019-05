El PSOE quiere repetir el pacto y la Presidencia del Consell cuatro años

No cabe otra valoración que la positiva por parte de la ejecutiva socialista. La fotografía que dejan las elecciones del domingo son cuatro alcaldías, gobierno de pacto en seis ayuntamientos y en el Consell. Susana Mora se muestra satisfecha y con el argumento de los números para afrontar las negociaciones de acuerdos.

Habrá coordinación desde el partido, pero las agrupaciones tendrán autonomía para pactar en cada institución. Eso significa que no habrá intercambio de cromos como en otras ocasiones, es decir, apoyo en un ayuntamiento a cambio de la Alcaldía en otro o integración en el equipo de gobieno en otro, por ejemplo. Tampoco el Consell entrará en ese juego.

Sobre la estrategia para el gobierno en el Consell, el PSOE no tiene ninguna duda en reeditar el pacto de gobierno, «eso es lo que ha dicho la ciudadanía menorquina a través de la urnas», interpreta Mora. Es una lectura que implica la intención formal de incorporar a la consellera de Podemos, «dependerá de este partido sumarse o no, por nuestra parte no hay ninguna duda de la voluntad clara para continuar durante cuatro años más».

La única diferencia respecto al anterior mandato, y no es un asunto menor, recae sobre la Presidencia, el PSOE apuesta claramente por ejercerla los cuatro años. «El escenario de 2019 ha cambiado respecto a 2015, creemos que hemos ganado la Presidencia», explica Mora, quien apela a la diferencia de votos y de representación, que esta vez se ha decantado mucho más a favor del PSOE que cuatro años atrás. Matiza, no obstante, que la prioridad es reeditar el pacto y por ello no ha querido valorar una Presidencia compartida ni siquiera en razón de un año para Salord y tres para Mora.